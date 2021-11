iPad-hoesje kopen? Hier moet je op letten

Het geldt bij tablets misschien nog wel meer dan bij smartphones: zonder hoes is het vragen om problemen. Als je je smartphone onverhoopt uit je handen laat kukelen, heb je soms geluk dat je er met een buts of kras vanaf komt. Bij een iPad is dat helaas niet het geval. Je hebt veel meer scherm en daardoor is je tablet direct veel kwetsbaarder.

Welke model iPad heb ik eigenlijk?

Apple heeft inmiddels heel wat versies van de iPad uitgebracht, dus is het belangrijk dat je bij aanschaf van een hoes weet over welk type je beschikt. Qua modellen zijn er de ‘gewone’ iPad, de Mini, de Air en en de Pro. Deze tablets kennen onderling ook verschillen en er zijn diverse manieren om daarachter te komen. Vaak weet je wel welk model je hebt maar is het type of bouwjaar lastiger te achterhalen.

Ga naar de Instellingen van je iPad en vervolgens naar Algemeen. Vaak zie je daar al welk model en type je hebt. Anders scroll je verder naar Modelnummer. Dan zie je een lange code beginnend met een M. Druk daarop en er zal een vijfcijferige code verschijnen beginnend met een A. zoek die code in onderstaande lijst en je weet exact welke iPad je hebt.

iPad Pro

iPad Pro 12.9 2021 A2378, A2379, A2461, A2462

iPad Pro 12.9 2020 A2229, A2069, A2232, A2233

iPad Pro 12.9 2018 A1876, A2014, A1895, A1983

iPad Pro 12.9 2017 A1670, A1671

iPad Pro 12.9 2015 A1584, A1652

iPad Pro 11 2021 A2301, A2377, A2459, A2460

iPad Pro 11 2020 A2228, A2068, A2230, A2231

iPad Pro 11 2018 A1980, A2013, A1934, A1979

iPad Pro 10.5 2017 A1701, A1709, A1852

iPad Pro 9.7 2016 A1673, A1674, A1675 iPad Air

iPad Air 4 2020 A2072, A2316, A2324, A2325

iPad Air 3 2019 A2152, A2123, A2154

iPad Air 2 2014 A1566, A1567

iPad Air 1 2013 A1474, A1475 iPad

iPad 9 2021 A2602, A2603, A2604, A2605

iPad 8 2020 A2270, A2428, A2429, A2430

iPad 7 2019 A2197, A2198, A2199, A2200

iPad 6 2018 A1893, A1954

iPad 5 2017 A1822, A1823

iPad 4 2012 A1458, A1459, A1460

iPad 3 2012 A1416, A1430, A1403

iPad 2 2011 A1395, A1396, A1397 iPad Mini

iPad Mini 6 2021 A2567, A2568, A2569

iPad Mini 5 2019 A2133, A2124, A2126, A2125

iPad Mini 4 2015 A1538, A1550

iPad Mini 3 2014 A1599, A1600

iPad Mini 2 2013 A1489, A1490, A1491

iPad Mini 1 2012 A1432, A1454, A1455

Bescherming en standaard

Er zijn iPad-hoesjes die alleen de achterkant en de randen beschermen. Zogenaamde backcovers raden we nadrukkelijk niet aan, want het scherm is dan altijd vrij, ook als je hemt niet gebruikt en bijvoorbeeld in een tas stopt.

De eigen ‘basic’ cover voor de iPad noemt Apple de Smart Cover. Hij doet dienst als bescherming en hij plakt dankzij een magneet mooi om de tablet heen als je hem niet gebruikt. Vouw je hem open, dan maak je er een standaard van waarmee de iPad blijft staan. Handig als je hem neer wilt zetten.

Tal van andere aanbieders bieden vergelijkbare hoezen aan die vaak een paar tientjes goedkoper zijn, zoals de Targus Click-In of de Just in Case Smart Tri-Fold. Sommige hoezen zijn wat steviger en hebben een elastiekje aan de achterkant voor een stylus. Je hebt ook dikkere iPad-hoezen met wat ruimte aan de binnenkant voor visitekaartjes en papieren aantekeningen.

Wil je zeker weten dat je iPad heel blijft dan kun je deze ook volledig in een, veelal doorzichtige, case klikken, zoals de OtterBox Symmetry Series. Nadeel is dat je dergelijke full body cases meestal niet schuin kunt gebruiken als standaard.

iPad bij kinderen

Kinderen zijn een belangrijke doelgroep van de iPad en daarvoor geldt functionaliteit boven design. Speciale kidshoezen voorzien de tablet rondom van stevige, veelal rubberen randen. De Just In Case-hoezen zijn er in lekker felle roze, rode en blauwe kleuren, en komen inclusief een groot handvat. Daarmee kan de iPad handig als een soort minikoffertje meegedragen worden. Dat handvat doet tegelijkertijd dienst als standaard.

De Tech21 Evo Play2-hoes gaat uit van hetzelfde principe alleen heeft deze een ronde ring op de achterkant. Handig is stevige OtterBox Kids Grip-hoes waarvan je het handvat tevens in de stoel van de bijrijder of chauffeur kunt prikken.

Met toetsenbord om te werken

Wil je af en toe een tekst of e-mail kunnen tikken op je tablet, dan is een hoes met toetsenbord een uitkomst. Je bent wel direct wat duurder uit en als je beurs het toestaat kun je hier zelfs flink op leeglopen.

De ZAGG Messenger Folio valt nog enigszins mee qua prijs (€59,99) maar al snel ga je richting de €99 (ZAGG Pro Keys), de €159 (Logitech Combo Touch) of het Smart Keyboard van Apple zelf (€179). Heb je een iPad Pro met 12,9 inch en is geld geen probleem, dan kun je overwegen om €399 stuk te slaan op het prachtige maar erg prijzige Apple Magic Keyboard.

