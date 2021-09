iOS 15 verschijnt volgende week voor je iPhone, maar zo installeer je de grote nieuwe update nu al

Tien jaar Facebook Nederland Facebook­baas Benelux: ‘Het overgrote deel van de gebruikers doet er leuke dingen mee’

21 augustus Tien jaar geleden vestigde Facebook zich met een kantoor in Nederland. Het sociaal netwerk verloor al snel zijn onschuld na het uit de hand gelopen Project X-feestje in Haren. Toch blijft de aantrekkingskracht groot met alleen al in ons land zo'n 10 miljoen gebruikers. Arno Lubrun (50) leidt Facebook Benelux al tien jaar lang vanuit Amsterdam. ,,Tijdens de verkiezingen hebben we meer dan 100.000 berichten verwijderd.’’