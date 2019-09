Instagram en Facebook doen advertenties voor ‘wonderdiëten’ in de ban

,,We willen dat Instagram een positieve plek is voor iedereen en deze maatregel is onderdeel van die gedachte‘’, aldus Facebook. Vaak worden de wondermiddeltjes uitgelicht door bekende Instagrammers en andere beroemdheden.

Like-cultuur

Eerder dit jaar werd al bekend dat Instagram zich focust op het inperken van de ‘like-cultuur’ van het sociale medium. Zo werd een ‘verberg likes-functie’ ontdekt. Door de verbergfunctie hoeven gebruikers zich volgens het sociale netwerk bijvoorbeeld geen zorgen meer te maken over het aantal likes, of over de vraag of ze beter of slechter presteren dan hun vrienden. De functie zou gebruikers ook kunnen motiveren meer authentieke zaken te publiceren in plaats van berichtjes die uitsluitend bedoeld zijn om te scoren.