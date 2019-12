Inspiratie nodig? Dit zijn deze feestdagen de beste tech-cadeau's

Gift GuideDe feestdagen komen er weer aan en dat betekent tijd voor cadeau's! Dat gaat voor veel mensen niet zonder slag of stoot dus helpt deze site je een handje. We gingen op zoek naar de leukste tech-cadeau's voor jong en oud.

Seagate Backup Plus Ultra Touch 1TB

Volledig scherm HDD © Seagate

Met een externe harde schijf wordt het leven wat simpeler. Door de geavanceerde beveiliging, USB-C-compatibiliteit (dus sneller bestanden verplaatsen) en de stijlvolle behuizing van de Seagate Backup Plus Ultra Touch wordt het nog dat extra beetje makkelijker. Films meenemen tijdens de kerstvakantie bij de schoonfamilie? Dat kan gemakkelijk door de 1 terabyte aan ruimte. Klik hier voor meer informatie.

Elgato Stream Deck

De Elgato Stream Deck bevat vijftien knoppen die met de bijgeleverde software volledig geprogrammeerd kunnen worden met vrijwel iedere knoppencombinatie of macro die je je kunt voorstellen. Ook kunnen programma’s via de Stream Deck worden gestart. Leuk voor livestreamers en productiviteitsfreaks. Klik hier voor meer informatie.

The Witcher-boxset

Volledig scherm © AP

The Witcher krijgt binnenkort een eigen tv-serie op Netflix. Dit is dus hét moment om te duiken in de originele boeken over de Butcher of Blaviken, waarop de games en komende televisieserie zijn gebaseerd. Deze boxset bevat drie boeken, die samen goed zijn voor ruim twaalfhonderd pagina’s leesplezier. Leuk voor fans van de franchise, maar ook nieuwkomers kunnen deze boeken gerust lezen. Klik hier voor meer informatie.

ZenBook 14

Volledig scherm Asus Zenbook 14 © ASUS

Met de ZenBook 14 van ASUS til je multitasking naar een hoger niveau. Dat komt mede door het unieke tweede scherm in het touchpad. Gebruik de zogenaamde ScreenPad 2.0 voor entertainment met YouTube en Netflix of gebruik de technologie om je werk efficiënter te maken. Daarnaast is de ZenBook 14 ook nog eens erg compact en bijzonder geschikt om mee te dragen. Klik hier voor meer informatie.

Jabra Elite 75T

Op zoek naar goede oordoppen? Denk aan de Jabra Elite 75T. Deze oordoppen kwamen al goed uit de test in onze review door de comfortabele fitting en uitstekende geluidskwaliteit. Daarnaast voer je heldere gesprekken en is de batterijduur erg lang. Tot slot heb je ook toegang tot de drie populairste stemassistenten. Hadden we al gezegd dat ze volledig draadloos zijn? Klik hier voor meer informatie.

3D-Printer

Met de 3D-printer van Creality kun je jouw creativiteit naar een hoger niveau tillen. Het kost even wat oefening en wat inleeswerk, maar daarna kun je vrijwel alles wat je maar kan bedenken printen. Leuk idee om de kerstversiering dit jaar volledig te printen? Met de 3D Ender-3 van Creality is dat makkelijk voor elkaar te krijgen. Klik hier voor meer informatie.

LG G8X Dual Screen

Volledig scherm LG G8 © LG