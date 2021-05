Influencer bindt hondje vast aan heliumballonnen en laat dier vliegen voor miljoenenpubliek

Een invloedrijke influencer uit India is in eigen land zwaar onder vuur komen te liggen nadat hij zijn hondje had vastgebonden aan heliumballonnen. De 32-jarige Gaurav Sharma, een youtuber met ruim 4 miljoen abonnees, probeerde het dier op die manier ‘te laten vliegen’. De politie hield de man aan nadat een in India bekende dierenrechtenorganisatie een klacht tegen hem had ingediend.

In de opzienbarende video, die nog op diverse platforms circuleert, is te zien hoe de 32-jarige youtuber zijn hondje Dollar aan enkele gekleurde ballonnen vastbindt. ,,Nu gaan we Dollar laten vliegen”, zegt hij, waarop hij het dier lachend loslaat. Het hondje vliegt al blaffend langzaam omhoog, totdat een buurman op de tweede verdieping kan ingrijpen.

Excuses

Sharma beweert dat hij ‘alle nodige veiligheidsmaatregelen’ had genomen voor hij de stunt uitvoerde en plaatste daarom het filmpje vol trots online. De youtuber kreeg echter alsnog duizenden boze reacties over zich heen, waarop hij besloot het filmpje weer te verwijderen. Een dierenrechtenorganisatie liet het er niet bij zitten en diende bij de politie een klacht in omdat hij het leven van zijn hondje in gevaar zou hebben gebracht.

De youtuber uit Delhi postte later een tweede video waarin hij zijn excuses aanbood. Hij stelde dat hij aan het denken was gezet door andere influencers die vergelijkbare stunts met hun huisdieren hadden uitgehaald. Sharma benadrukt dat hij een dierenliefhebber pur sang is en dat hij zijn hondje Dollar als een kind vertroetelt. Desalniettemin erkende hij dat hij de stunt nooit had moeten uitvoeren.

Straf?

Het incident wordt al dagen breed uitgemeten in de Indiase pers en ook de BBC schrijft erover. Volgens de politie is de verdachte inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Welke straf hem boven het hoofd hangt, moet bepaald worden na verder onderzoek.

