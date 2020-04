In quarantaine? Met deze apps zijn je vrienden toch dichtbij

Draw Something

Je creatieve talent ten volle uiten? Dan is de app Draw Something misschien iets voor jou. Hij doet een beetje denken aan good old Pictionary. Het is de bedoeling om samen met een vriend of vriendin je tekenskills te tonen en om de beurt een tekening te maken, waarop de ander vervolgens moet raden wat het moet voorstellen. Plezier gegarandeerd!



Je kan zowel de gratis als betaalde versie downloaden in de App Store of de Google Playstore. De betaalde versie (0,79 euro) bevat meer opdrachten en geen reclame.

Pictoword

Wij houden van rebussen. Ben jij er goed in? Met de app Pictoword ga je samen met vrienden de uitdaging aan en raad je zo snel mogelijk het woord uit rebussen, afbeeldingen en andere opdrachten.



Pictoword kan je gratis downloaden in de App Store en Google Play.

Netflix Party

Heel de dag films en series kijken: heel leuk. Maar alleen is maar alleen. Met deze app kan je samen – en toch apart – naar je lievelingsfilm kijken én tegelijkertijd met je vrienden praten via de chatbox. Zo heb je toch een beetje het gevoel samen te zijn. Netflix Party werkt alleen via Google Chrome. Bingewatchen maar!

Airtime

Airtime is ontworpen om zowat alles samen te doen met je vrienden, ongeacht hoe ver jullie je van elkaar bevinden. Het is een sociaal streamingplatform waarbij je met meerdere vrienden tegelijkertijd naar dezelfde video’s kunt kijken, en samen je favoriete muziek kan beluisteren. En dat terwijl je elkaar kan zien en horen. Je kan videochatten met maar liefst tien andere vrienden en je gesprek een grappige dimensie geven met geanimeerde stickers, geluidseffecten en filters.



Airtime is gratis te downloaden in de App Store en Google Play.

Kahoot

Kahoot is een interactieve app waarbij je een quiz kan maken voor je vrienden en omgekeerd. Filmfanaat? Maak dan een quiz over verschillende filmpersonages en nodig je vrienden uit. Zodra zij ingelogd zijn, kan de quiz beginnen. Aan de hand van multiplechoicevragen verruim je je kennis. Weet jij het juiste antwoord of was jij de snelste? Dan word jij misschien wel Kahootkoning(in).



Kahoot is gratis te downloaden via de App Store en Google Play.

Bksy

Met Bksy heb je altijd een handig overzicht van jouw boekenverzameling. Gebruik de handige scanner voor ISBN-codes en verzamel zo al je boeken in je eigen collectie. Zoek daarna vrienden die de app ook gebruiken en ontdek welk genre zij interessant vinden. Met deze app kan je gratis nieuwe boeken lezen en jouw boeken uitlenen aan anderen. Anderen boekenwurmen gevonden met dezelfde lievelingsauteur? Word dan lid van een online boekenclub, of start er zelf één!



Download Bksy gratis via de App Store en Google Play.

Happening

Met Happening zijn de opties eindeloos. De app is perfect voor vriendengroepen die snel uitgekeken zijn op één ding. Kies bijvoorbeeld voor Photo Hunt: een wedstrijd met foto-opdrachten voor jou en je vrienden, Sketchy: een online variant van Pictionary of Betrayal: een Risk-achtig spel waarbij alles draait om allianties smeden en elkaar verraden. Last van keuzestress? Probeer ze gewoon allemaal, plezier verzekerd!



Download de app gratis via de App Store en Google Play.

Spotify

Ook Spotify heeft een handige tool die ervoor zorgt dat jij en je vrienden samen van gezellige deuntjes kunnen genieten. Je kan immers met z'n allen een playlist samenstellen. Het enige wat je moet doen? Een playlist aanmaken, die op gezamenlijk zetten en vrienden kunnen nummers toevoegen, verwijderen of veranderen van volgorde.

