In het land van premiumtelefoons zijn Apple en Samsung de baas

Let op: in dit overzicht kijken we specifiek naar telefoons die minstens 750 euro kosten. Zeg maar de Ferrari’s op de telefoonmarkt. Wil je liever niet te veel besteden? Dan hebben we eerder deze week de beste budgetsmartphones voor je op een rij gezet.

Samsung Galaxy S21+ 5G

De Samsung Galaxy S21+ is in de laatste maanden wat in prijs gestegen, maar op veel punten nog steeds een uitstekende optie. Zoals uit onze tests blijkt, heeft hij van alle high-end smartphones gemiddeld de langste accuduur, uitgezonderd de nieuwe iPhone 13 en iPhone 13 Pro Max.

Hij heeft daarbij niet de concessies, zoals een plastic achterkant, die de kleinere S21 zonder ‘+’ heeft. Dankzij de nieuwe vingerafdrukscanner gaat het ontgrendelen soepel, het ontwerp is strak en het scherm is weer erg mooi.

Achterop zit een capabele cameraopstelling met drie lenzen, maar helaas is er geen goede macrofunctie aanwezig. De telelens is daarbij niet zo’n bijzonder exemplaar als die in de S21 Ultra. Ook in het high-end segment biedt Samsung een relatief lange ondersteuningsperiode, maar niet zo lang als Apple. De software is wat minder ‘clean’ dan die van OnePlus of Google, maar biedt wel veel mogelijkheden.

Apple iPhone 13 Pro Max

Zelfs het 128GB-’basismodel’ van de iPhone 13 Pro Max kost je al een lieve duit, maar dan heb je ook wat. Apples topmodel scoort uitstekend op haast alle vlakken waarop je een smartphone kunt beoordelen. Het heeft een zeer goed scherm, dat eindelijk ook op het gebied van ververssnelheid meekan met concurrerende toestellen in dit segment.

In de forse en vrij zware behuizing met een nogal grote camerabobbel zit de snelste smartphonechip van dit moment. De camera blinkt vooral uit als het gaat om snelheid, consistentie en videokwaliteit, maar de selfiecamera en telecamera zijn niet zo indrukwekkend. De accuduur is extreem lang en veel beter dan bij de concurrentie.

Of je iOS of juist Android fijner vindt, is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Apples besturingssysteem werkt consistent en vloeiend en wat updates betreft zit je jarenlang onder de pannen. Al met al is de iPhone 13 Pro Max misschien wel de beste high-end smartphone van dit moment.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsungs tegenhanger voor de iPhone 13 Pro Max is de Galaxy S21 Ultra. De meest luxe, niet-opvouwbare Galaxy is een paar honderd euro goedkoper, maar heeft toch de nodige selling points. Zo zit er een fors, superhelder en zeer scherp beeldscherm op, waarbij je ook een pen kunt gebruiken.

Het camerasysteem heeft vier lenzen en blinkt vooral uit als het gaat om de mogelijkheid tot inzoomen; de 10x optische vergroting van de periscopische lens vind je elders nergens. Ten opzichte van de iPhone 13 Pro Max zijn de videomogelijkheden niet zo goed en ook de snelheid en consistentie van de camera konden beter.

De accuduur is goed, hoewel niet zo goed als die van de andere twee aanraders in dit segment. De Galaxy S21 Ultra heeft daarbij de software en andere features die de S21+ ook heeft.

