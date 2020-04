Huis poetsen telt nu ook als beweging in Pokémon Go

Normaal gezien zetten spellen van Niantic gebruikers zoveel mogelijk aan om de wijde wereld in te trekken. Wanneer je je naar buiten begeeft, krijg je in het immens populaire Pokémon Go bijvoorbeeld de mogelijkheid om Pokémon te vangen, nieuwe items te vinden en gyms te veroveren. De huidige coronacrisis was dus een streep door de rekening.



Niantic had het spel daarom al aangepast: Pokémon verschenen nu niet enkel op populaire plaatsen in de buurt, maar ook op de locatie van de speler zelf. Nu introduceert de ontwikkelaar nog meer nieuwe functies om binnenhuis te spelen.

Stappen tellen

Voortaan is het bijvoorbeeld mogelijk om je stappen binnenshuis te tellen met Adventure Sync, de optionele functie die je bewegingen registreert, ook als de Pokémon Go-app niet actief is. “Activiteiten zoals je huis poetsen en rennen op een loopband tellen mee”, verklaart CEO John Hanke in een blogpost.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar het sociaal aspect: spelers zullen contact kunnen houden met anderen. Zo kunnen ze afspreken met vrienden om samen te vechten in Raid Battles. Het zou binnenkort ook mogelijk worden om plaatsen in de buurt virtueel te bezoeken vanuit je luie zetel.

Tot slot belooft Niantic ook nog een oplossing te voorzien voor de live events: de festivals waarop spelers massaal samenkwamen om exclusieve Pokémon te vangen. “Dat betekent dat we werken aan een compleet nieuwe manier om Pokémon Go Fest te ervaren.” Meer details laat Niantic voorlopig niet los.

Harry Potter en Ingress

Voor Harry Potter: Wizards Unite en Ingress, de twee andere titels van Niantic, wordt er eveneens gesleuteld aan de spelervaring. In Harry Potter: Wizards Unite worden meer bruikbare items beschikbaar gemaakt op de kaart: meer Spell Energy, meer toverdrankingrediënten en meer “iconische Harry Potter-content”. Spelers kunnen ook meer geschenken openen per dag.

In Ingress wordt het onder andere mogelijk om meer Portals te hacken en wordt de afkoelperiode tussen Portals verminderd.