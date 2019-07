‘Huawei werkte tot handelsverbod aan eigen slimme speaker’

Huawei werkte volgens bronnen aan een eigen slimme speaker, vergelijkbaar met die van Google of Amazon. De speaker zou werken met Google Assistant, maar de plannen zijn in de ijskast gezet door het Amerikaanse handelsverbod.

Volgens bronnen van The Information zou Huawei de slimme speaker dit jaar tijdens de IFA-beurs in Berlijn hebben willen aankondigen. De speaker zou ook gelijk voor de hele wereld beschikbaar moeten komen, en zich juist richten op gebruikers buiten thuisland China. The Information baseert zich op anonieme bronnen binnen Huawei.

De plannen voor Huawei zouden volgens de bronnen van de website al in een vergevorderd stadium zijn. ,,We werkten al een jaar met Google aan dit project en waren al heel ver. Toen stopte alles plotseling”, zegt een anonieme medewerker tegen de site. Het project werd stopgezet nadat de Amerikaanse president Trump een handelsverbod oplegde aan Amerikaanse bedrijven die met Huawei werkten. Daardoor kon Huawei onder andere geen gebruik meer maken van Android, en hoewel het handelsverbod inmiddels deels is opgeschort worden veel producten nog steeds niet of met vertraging geleverd.