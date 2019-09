Huawei Mate 30 aangekondigd: vernieuwend, maar hoe zit het met Google-apps?

Met de net gelanceerde Mate 30 en Mate 30 Pro zet het Chinese merk Huawei de smartphonestrijd ijverig voort. Tijdens de presentatie van de toestellen in München vielen dan ook enkele straffe nieuwigheden op te tekenen. Op de vraag die op ieders lippen brandde - wat te doen met de apps en diensten van Google? - kregen we dan weer geen antwoord.

In München stelde de Chinese fabrikant vandaag zijn nieuwe vlaggenschiptelefoon voor: de Huawei Mate 30, een verbeterde en dus ook duurdere upgrade van de eerder dit jaar gelanceerde P30. Dat is identiek aan vorig jaar, met de Mate 20 en de P20. Huawei volgt daarin, net als grote concurrent Samsung, een dubbele cadans: in het voorjaar lanceren ze hun nieuwe toestel dat voor het brede publiek bestemd is, ergens vlak na de zomer volgt dan het meer luxueuze paradepaardje.

Zeer krachtige specificaties

Volledig scherm © EPA Qua luxe kan het deze keer bovendien ook echt wel tellen. Om te beginnen is er het display, dat een boog van bijna 90 graden rond het toestel maakt, met een resolutie van 2400 op 1176 pixels én een oledscherm (oled staat voor organic light emitting diodes; organische deeltjes die de kleurenpracht op het scherm versterken, red.).

De zijkanten van het scherm zijn nu ook aanraakgevoelig en vervangen zo de klassieke knoppen op de zijkant. De batterij heeft maar liefst een capaciteit van 4500 milliampère - ter vergelijking: de nieuwe iPhone 11 Pro Max heeft een batterij met een capaciteit van 3.969 mAh. Kort gezegd: uitstekend, én met snel laden. En dan is er nog de door Huawei zelf ontwikkelde Kirin 990-processor, die - tenminste volgens Richard Yu, Huawei’s directeur consumentenproducten - véél krachtiger is dan de chips in Apple- en Samsungtoestellen.

De kwestie Google

Allemaal goed en wel, maar wat iedereen wilde weten: gaan de nieuwe toestellen nu wel of niet nog apps en diensten van Google aanvaarden? Het technologiebedrijf moest immers - op bevel van de Amerikaanse overheid - de banden met Huawei verbreken. EMUI 10, de eigen ‘skin’ van Huawei, gebaseerd op een open versie van Android, zal een zekere continuïteit leveren voor bestaande Android-gebruikers die naar de nieuwe Mate 30 of de tegelijkertijd aangekondigde Mate 30 Pro willen overschakelen.

Maar of bepaalde Googlediensten die je vindt bij andere Android-smartphones, zoals Google Play Store (Googles digitale winkel), nog beschikbaar zullen zijn, daar werd met geen woord over gerept. Of misschien toch, maar dan lichtjes cryptisch, bij monde van Walter Ji, Europees directeur van Huawei Consumer Products. Die stelde tijdens de pre-briefing: ,,Technologie is alleen waardevol wanneer ze waarde kan toevoegen aan iemands leven. Daarom geloven we in open samenwerking.” Yu had het tijdens de presentatie ook over ‘verdere investeringen’. De goede verstaander begrijpt: dat ze zowel in dialoog blijven, als - voor het geval dat allemaal geen nut heeft - bezig zijn aan hun eigen besturingssysteem.

Ringvormige cameralens

Volledig scherm © EPA Het toestel heeft vier camera’s. Anders dan bij voorganger P30, waar de camera’s in een damborddesign werden gepresenteerd, stak Huawei ze in de Mate 30 en Mate 30 Pro achter een ringvormig glasplaatje. Zo lijkt het alsof het toestel één grote lens heeft, maar in realiteit gaat het om een breedhoeklens, een lens met de door Huawei bedachte ‘SuperSensing’-beeldtechnologie, een zoom- en macrolens, en een aparte lens voor laserfocus, zodat de diepte van het beeld kan worden opgenomen. Daarachter zit een beeldsensor die groter is dan die van de iPhone 11 en de Samsung Galaxy S10+. In videomodus kan hij 4k-beelden schieten aan 60 beelden per seconde.

,,We moesten het design van een smartphone herdenken”, aldus Yu, meteen een weinig subtiele sneer naar de nieuwe iPhone 11, die bij de lancering twee weken geleden alom geridiculiseerd werd omwille van de positie van zijn drie fotolenzen achterop.

Pro-versie

Net als zijn voorgangers heeft de Mate 30 ook een Pro-versie. Die heeft onder meer twee camerasensoren achter de lenzen zitten, die elkaar bijstaan in het registreren van het beeld. Er werd nog eens gehamerd op het zogenaamde bokeh-effect (voorgrond scherp, achtergrond wazig), dat vergelijkbaar is met datgene dat fotografen met een spiegelreflexcamera voor elkaar krijgen. Ook beschikt de Pro-versie volgens Huawei over superieure beeldstabiliseringstechnologie.