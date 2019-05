Huawei mag tijdelijk telefoons updaten ondanks handelverbod

Gisteren werd bekend dat Huawei op de zogenaamde Entity List werd geplaatst: een zwarte lijst met bedrijven die geen handel mogen drijven met Amerikaanse organisaties. De maatregelen zijn nu echter beperkt. Zo kan Huawei netwerkapparatuur die het al zou leveren aan kleine providers in de VS tóch leveren, terwijl het met Google kan werken aan Android-upgrades voor zijn bestaande smartphones. Het verantwoordelijke ministerie benadrukt tegenover persbureau Reuters dat het een tijdelijke maatregel is. ,,Dit is geen capitulatie, dit is zorgen dat het huishouden blijft draaien.”