Hou eens een ‘skype-ritief’ achter de webcam in plaats van de gebruikelijke borrel

Door de noodzakelijke coronamaatregelen kunnen vriendengroepen niet meer doen wat ze normaal in het weekend doen: afspreken en proosten op het weekend. De quarantaine hoeft door de technologie anno 2020 geen roet in het eten gooien: spreek gewoon met de vrienden af via groep-videochats als Skype, Facebook Messenger of meet.google.com, haal een al dan niet alcoholisch drankje uit de koelkast en hou een borrel achter de webcam, oftewel een ‘skype-ritief’.

Die term gebruikte jeugdhulpverlener Roel. Hij haalde het idee uit Italië, het uiterst zwaar getroffen land dat als eerste in lockdown ging. ,,De Italianen blijven ondanks de quarantaine manieren zoeken om toch met elkaar in contact te staan, en dan is skype-ritieven een prima alternatief”, verklaarde hij. ,,Zelf heb ik straks na het werk met zo’n vijftien mensen afgesproken achter onze laptop of smartphone. En bijkomend voordeel: elke deelnemer is al met zijn telefoon in de weer om de conversaties te volgen, dus tegelijkertijd sms’en of internet checken zoals in de kroeg lukt niet, wat het eigenlijk nog socialer maakt.”

‘Café Quarantaine’

Wat navraag leert ons dat skype-ritieven al aan een opmars bezig is. Zoals deze Gentse vriendengroep (zie foto boven) die woensdagavond elk vanop de sofa bijpraatte over allerlei koetjes en kalfjes, en dit deden met een pintje in de hand. Ook op onze redactie zijn veel collega's al aan 't video-borrelen

,,In plaats van naar ons stamcafé te trekken, bleven we thuis en openden we onze tijdelijke kroeg ‘Café Quarantaine’”, zegt deelnemer Lennert. ,,Echt een leuke manier om met elkaar in contact te blijven. We waren met zes en hebben elk een biertje geopend. Alleen jammer dat er een computerscherm tussen zat. Je gaat wel sowieso veilig je bed in, toch ook nog een pluspunt. Het hoeft overigens niet bij drinken alleen te blijven. Drie vrienden haalden hun instrument boven en hebben wat voor ons gespeeld”.