Hoera: de hashtag is vijftien jaar oud

Wie regelmatig op Twitter zit kent de hashtag (#) als geen ander. Het is dé manier om je tweet te categoriseren, ergens bij te laten horen of om snel informatie over bepaalde onderwerpen op te zoeken. Of je gebruikt hem om je tweet van een extra statement of lading te voorzien. Het duurde niet lang voordat Instagram, Facebook, LinkedIn en andere socialmediaplatformen de hashtag overnamen, en het beroemde ‘hekje’ heeft nu al jaren een vaste plek op onze tijdlijnen.

Trending topics

Het #-teken op zichzelf is natuurlijk veel ouder dan 15 jaar, maar het was Twitter-programmeur Chris Messina die op 23 augustus 2007 op het idee kwam het beroemde #-teken te gebruiken voor het groeperen van onderwerpen. Zo zouden deze makkelijker terug te vinden zijn. De functie werd eerst maar mondjesmaat gebruikt, maar tijdens de Iraanse opstand in 2009 konden mensen van over de hele wereld de ontwikkelingen via een hashtag volgen. Daardoor gingen twitteraars de functie steeds vaker gebruiken.

Maar Messina is niet de eerste die het vreemde hekje gebruikte om berichten op onderwerp te sorteren: hij leerde dit van oude internetcommunicatievormen zoals Internet Relay Chat (IRC). Op IRC, een protocol voor een soort van primitieve chatboxen, werd de # gebruikt om verschillende chatkanalen aan te geven.

Twitter besloot in juli 2009 hyperlinks te plaatsen bij hashtags. Vanaf dat moment konden gebruikers eenvoudig zoeken op bepaalde onderwerpen. Een jaar daarna toonde het sociale medium ook ‘trending topics’. Dit zijn hashtags waar mensen op dat moment veel naar zoeken en deze functie is nog altijd erg populair.

Wie op 23 augustus 2022 de zoekfunctie in Twitter gebruikt, vindt #HouseoftheDragon, #KABINETSCRISIS, #debat en #Sigrid Kaag als trending topics. Bedrijven maken dan ook handig gebruik van de hashtag door unieke exemplaren te maken, waarna er een extra aantrekkelijk icoontje achter verschijnt. Maar ook opiniemakers, columnisten en populisten springen vaak sluw op het treintje van de trending topics.

Hulplijnen, eenheden, paragrafen en muzieknotatie

Het hekje zelf is natuurlijk veel ouder en kennen we al decennialang van de toetsenborden op onze computers en telefoons. Bel een hulplijn, en de kans is groot dat een stemopname vraagt om onze mededeling ‘af te sluiten met een hekje’. In het Engels wordt de # ook gebruikt om een nummer of een aantal mee aan te duiden, in de geneeskunde is het de afkorting van een fractuur en informatici gebruiken het teken voor hexadecimale getallen zoals #FF0000, als kleurcode voor rood. In de literatuur of bij het schrijven van verslagen wordt de hashtag soms gebruikt om een paragraaf aan te geven en in de muziek om een noot met een halve toon te verhogen, middels een ‘kruis’ alias #. De hashtag is dus, kortgezegd veelzijdig.

#Klassiekers

Inmiddels zien we de # massaal terug op elk socialmediaplatform. Sommige hashtags zijn uitgegroeid tot klassieke statements en worden steeds hergebruikt. Denk bijvoorbeeld aan #BlackLivesMatter (of #BLM) of #MeToo. Andere zijn inmiddels gemeengoed geworden, omdat dit ervoor zorgt dat ze goed gevonden worden op social media. Denk bijvoorbeeld aan #love of #fashion, die het vooral goed doen op Facebook en Instagram.

Veel #klagen en #mopperen

De laatste jaren grossiert met name Twitter in hashtags die vooral een negatieve connotatie hebben. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofdiscussie: je vindt luide meningen onder hashtags als #trekkertuig, #boereninopstand en #boerenprotest. Of kijk naar politici, sporters, acteurs en andere beroemdheden. Een onwelgevallige quote in een interview, een slechte voetbalwedstrijd of potentieel schandaal en je wordt gereduceerd tot een hashtag om vervolgens viraal te gaan: #TenHagOut, #KaagHeks of #Tribunalen zijn vandaag de dag eerder regel dan uitzondering. En Nederlanders klagen wat af op Twitter, bijvoorbeeld over de rijen op Schiphol (#schipholchaos, #kofferchaos), het warme zomerweer (#hittegolf) of gewoon over alles (#vervelend).

Misschien is dat wel de grootste winst van de hashtag op social media; het is een enorme uitlaatklep voor iedereen om onbeschaamd virtueel te mopperen.

