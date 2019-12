Hoe Google's ‘simpele laptop’ het klaslokaal veroverde

Eerlijk is eerlijk, bij Google hadden ze nooit verwacht dat de sleutel van het succes van chromebook in het klaslokaal zou liggen. ,,Het is niet dat we het onderwijs over het hoofd zagen, maar de eerste markt waaraan we dachten was het zeker niet'', glimlacht Kan Liu. De man achter de succesvolle chromebooklaptoplijn van Google is voor enkele dagen over uit Californië.



Liu begon in 2006 aan Chrome OS, het op Linux gebaseerde besturingssysteem dat de basis van de chromebooklaptops vormt. ,,We begonnen uit frustratie over Windows'', vertelt Liu, die destijds applicaties voor Microsofts bekende besturingssysteem ontwikkelde. ,,Dat was zo traag, alleen het opstarten kostte al een minuut of zo.'' Windows was bovendien notoir gebruiksonvriendelijk. ,,In de praktijk fungeerde ik constant als ict-vraagbaak voor vrienden en familie.”