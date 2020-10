Hoe een obscuur spel na twee jaar plots dé gamehit van het moment werd

Begin dit jaar had nog niemand van Among Us gehoord. Tot vorige maand, toen het spel plots viraal ging. Nu is de game alomtegenwoordig op sociale media en streamingplatforms zoals Twitch en YouTube. Dagelijks loggen er gemiddeld 60 miljoen spelers in. Dit is hoe Among Us uitgroeide tot hét partyspel van de coronaperiode.

Tien ruimtevaarders op een ruimteschip, één bedrieger. Zo begint ongeveer elk rondje Among Us. Een schijnbaar simpel spelletje dat plotsklaps de gamehit van het moment is geworden. In Among Us speel je online, met vrienden of met onbekenden. In elke ronde moet je – als één van de ruimtevaarders – taken volbrengen in je omgeving. Maar één van je collega’s is een wolf in schaapskleren: hij of zij probeert zoveel mogelijk mensen te vermoorden zonder betrapt te worden. Als een lichaam gevonden wordt, begint een crisismeeting met alle spelers waarbij één vraag centraal staat: wie is de bedrieger?

Tijdens elke ronde kan er gestemd worden op een mogelijke bedrieger. Wie zich verdacht gedraagt of geen waterdicht alibi kan voorleggen voor het tijdstip van de moord, loopt het risico om uit het ruimteschip gegooid te worden. Doel is om de bedrieger te ontmaskeren voor hij al je teamgenoten vermoordt (of als bedrieger: om iedereen een kopje kleiner te maken en niet betrapt te worden).

Volledig scherm Het ruimteschip van Among Us, één van de mogelijke spelomgevingen. © RV

Among Us werd in 2018 ontwikkeld door een kleine Amerikaanse gamestudio, Innersloth. Twee jaar lang bleef het spel onder de radar, maar in het laatste weekend van september groeide het aantal gelijktijdige spelers tot maar liefst 3,8 miljoen, zo onthulden de gameontwikkelaars op Twitter. Op een doordeweekse dag wagen zo’n 60 miljoen spelers zich aan de game. Opvallende cijfers, zeker omdat Among Us sinds de lancering in 2018 relatief onbekend bleef.

Mond-tot-mondreclame

De exploderende populariteit heeft het spel te danken aan het moderne equivalent van mond-tot-mondreclame in de gamesector: livestreaming. In mei van dit jaar pikten enkele populaire streamers op Twitch het spel op in hun live gamesessies. De filmpjes hadden succes, waarna steeds meer streamers op de kar sprongen en samen honderdduizenden kijkers bereikten.

Een eerste doorbraak was er bij de Koreanen, maar rond augustus nam ook het aantal Engelstalige streamers, onder wie Sodapoppin en Ninja, razendsnel toe. Het spel raakte écht bekend bij het grote publiek toen ook bekende youtubers, zoals Pewdiepie, CallMeKevin en Markiplier hun ervaringen met het spel online deelden.

Dankzij die online aandacht won de game pijlsnel aan bekendheid – en dus ook aan spelers. Begin september werd Among Us ruim 10 miljoen keer gedownload. Nu, anderhalve maand later, staat de teller al op ruim 100 miljoen downloads. En dan rekenen we enkel de Android-gebruikers mee. Gameplatform Steam deelt het exacte aantal downloads niet, maar telde gemiddeld 151.000 actieve spelers in september. Het spel is ook beschikbaar in de App Store voor iPhone, waar het sinds begin september in de top vijf van meest populaire apps in de VS staat.

Virtueel ‘socializen’

Wat maakt Among Us zo aantrekkelijk? Zoals die andere gamehit van afgelopen zomer is het spel op zich makkelijk te spelen, maar is het moeilijk om écht goed te worden. Iedereen kan – mobiel of via pc – meteen beginnen. Veel ervaring met games heb je niet nodig. Wél een gezonde portie achterdocht en redeneervermogen. Dat heeft Among Us gemeen met gelijkaardige bestaande ‘bedriegersspellen’ zoals Weerwolven en Secret Hitler.

Volledig scherm © RV

Daarnaast komt het spel ook op het juiste moment weer boven: net nu we massaal afstand moeten houden en binnen moeten blijven vanwege de coronapandemie, komt zo’n spel waarbij je naar hartenlust kunt debatteren met vrienden en onbekenden heel gelegen. Noem het virtueel socializen, maar dan zonder al te veel poespas.

Nog één spelletje

Tot slot is het spel herspeelbaar tot in de eeuwigheid. Tot op heden krijgen gamers de keuze uit drie verschillende spelomgevingen, kunnen tal van speleigenschappen (zoals het aantal bedriegers) worden aangepast en kan een speler zijn eigen ‘uniformpje’ aantrekken. Het spel is ook nog eens goedkoop. Op Steam koop je een digitale versie voor amper 3,99 euro, terwijl je de mobiele versie met advertenties gratis kunt downloaden voor Android en iOS.

De gameontwikkelaars hadden overigens plannen voor een vervolg, maar besloten daarvan af te zien. In plaats daarvan sleutelen ze verder aan het huidige spel, waardoor ze hun bestaande publiek niet kwijtraken.

Voor wie zelf eens wil proberen: Among Us vind je in de Google Play Store, de App Store en op Steam.

