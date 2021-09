Hier moet je op letten bij het aanschaffen van een toetsenbord

Naast de smartphone zijn toetsenborden waarschijnlijk de meest gebruikte gadgets in ons dagelijks leven. Of je nu achter een pc, Mac of op een laptop werkt, iedereen op kantoor of thuis tikt, drukt of rammelt regelmatig op een toetsenbord. En dat doen we al decennialang. Geinig weetje: als je typt, bestaat 18 procent van alle toetsaanslagen uit een druk op de spatiebalk. En uit een rekensommetje blijkt dat elke tiende van een seconde op aarde, de spatiebalk 600.000 keer wordt ingedrukt.

De prijzen van toetsenborden variëren van een paar tientjes tot honderden euro’s. Er zijn tal van aanbieders en soorten keyboards, maar het is vooral belangrijk dat je een paar zaken in ogenschouw neemt.

Niet tot overlast, lekker tikken

Wil je gewoon lekker werken en anderen niet tot last zijn met je driftige getik, dan is een silent keyboard een overweging waard. Wanneer je deze toetsen indrukt, maak je nauwelijks geluid. Ideaal dus als je veel tikt in een omgeving met veel andere mensen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor het draadloze Trust Ody stille toetsenbord, inclusief gratis draadloze muis. Die kost tussen de 25 en 30 euro.

In dezelfde prijscategorie (ongeveer 35 euro) is er ook het Logitech MK295 Silent draadloze toetsenbord en muis. Beide toetsenborden hebben geen verlichte toetsen, dus je kunt er niet tot in de late uurtjes mee werken als je niet blind kunt typen.

Wil je iets meer geld investeren, dan kom je voor rond de 60 euro uit bij de draadloze toetsenborden van HP Pavilion (600) of Microsoft. Beide toetsenborden zijn lekker stil, voelen net wat steviger aan en ontstijgen het budgetniveau.

Strak en functioneel

Ben je een intensieve gebruiker van een toetsenbord en wil het oog ook wat, dan is er genoeg keuze. Zo eindigt in meerdere tests de Logitech MX Keys hoog in de lijsten. Dit draadloze toetsenbord is een stuk prijziger – rond de 100 euro – maar heeft flink wat functies aan boord. Zo kun je de MX Keys op meerdere apparaten tegelijk aansluiten en wissel je met een druk op de knop tussen je devices. De verlichting van het toetsenbord past zich automatisch aan de omgeving aan en de toetsen lichten op als je handen in de buurt komen.

Ook het strakke, moderne design valt in positieve zin op, én er is desgewenst een speciale Mac-versie. In dezelfde prijsklasse en met dezelfde moderne look & feel is er de Microsoft Surface Keyboard. Bijkomend voordeel: dankzij het compacte formaat neem je dit toetsenbord makkelijk mee in je laptoptas.

Voor Mac-gebruikers die een mooi, stijlvol keyboard willen zonder veel poespas is daar Apples eigen Apple Magic Keyboard voor 99 euro. Wil je meer, dan is er ook een versie onder de naam Apple Magic Keyboard met numeriek toetsenblok Qwerty. Voor die extra cijfertoetsen betaal je wel meer. Beide toetsenborden tikken aangenaam, voelen robuust zonder zwaar te zijn en gaan na een oplaadbeurt behoorlijk lang mee.

Gaming bekent kleur

Voor gamingtoetsenborden betaal je al snel de hoofdprijs. Zo kost de Corsair K95 RGB Platinum XT tussen de 185 en 200 euro. Het toetsenbord kent zes macroknoppen met ingebouwd geheugen waarmee je diverse specifieke instellingen (per spel of programma) kunt opslaan. En de Cherry MX Speed-switches onder de toetsen beloven toetsaanslagen die zo’n 40 procent sneller registeren dan de meer gangbare rode switches. Overigens is de 16,8 miljoen kleurenverlichting van het toetsenbord per toets af te stellen.

In dezelfde categorie, is daar de Logitech G915: een razendsnel, draadloos mechanisch toetsenbord. De low-profile mechanische switches typen even snel en nauwkeurig als normale mechanische toetsenborden, maar de toetsen zijn kleiner. Ook SteelSeries (de Apex Pro) en Razer (de BlackWidow V3 Pro) komen qua functionaliteiten, uitbundige kleuren en hoogwaardige afwerking overeen.

Gaat het je puur om de funky kleuren dan kun je wellicht ook uit de voeten met de Razer Ornata V2 met draad van rond de 80 euro. Dit toetsenbord heeft half mechanische toetsen. Hierdoor heb je de gevoeligheid van mechanische toetsen zonder de hoge kosten die bij een high-end mechanisch toetsenbord komen kijken. Moet je echt op de centjes letten maar wil je toch een gamingtoetsenbord, dan is er de Trust GXT 863 Mazz voor rond de 45 euro, met snoer.

