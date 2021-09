Hier moet je op letten bij de aanschaf van een Powerbank

Powerbanks zijn harstikke handig, maar niet iedere accu is hetzelfde. Wil je er een aanschaffen of een oude vervangen? Let dan op deze belangrijke punten.

Leuk natuurlijk, die rustieke wandelingen door de Franse Vogezen of urenlange fietstochtjes, maar we moeten wel bereikbaar blijven. Of tenminste genoeg batterij over hebben om dat prachtige vergezicht te fotograferen om vervolgens te posten op Facebook en Instagram. En daar komt de powerbank om de hoek kijken.

Deze accu’s zijn er in heel veel soorten en maten. Je kunt ze van onder de 10 euro of voor honderden euro’s kopen, al is zo’n goedkoop model af te raden. Het is belangrijk dat je van tevoren bepaalt welke en hoeveel producten je wilt opladen, hoeveel capaciteit je nodig hebt om jouw apparaat op te laden, of je eventueel ook een laptop ermee wil opladen en of snelladen voor jou van belang is.

Capaciteit van de powerbank

Beginnen we bij de capaciteit, dan is het handig om in ieder geval als regel aan te houden dat je minstens de dubbele capaciteit van het apparaat dat je wilt opladen nodig hebt. Dan zit je goed qua oplaadvermogen. De capaciteit van een powerbank wordt gemeten in milliampère-uren (mAh). Hoe meer mAh, hoe groter de oplaadcapaciteit van het apparaat.

Dus als het apparaat een 3000mAh-batterij heeft, is het raadzaam om te gaan voor een accu met twee of drie keer de capaciteit, dus 6000 of 9000 mAh. Met 20.000 of 30.000 zit je een heel weekend onder de pannen, maar de powerbank is dan waarschijnlijk te groot om in je binnenzak te stoppen.

Voor het opladen van tablets en laptops heb je steviger geschut nodig, maar let op: officieel mag je geen powerbank met meer dan 27.000 mAh capaciteit in het vliegtuig meenemen. Voor tablets en laptops heb je minstens 20.000 mAh nodig.

Aansluitingen en USB

De moderne accu's laten je meerdere apparaten tegelijkertijd opladen, via verschillende ingangen. Ze zijn er met USB-C, USB-A, micro-USB en andere aansluitingen. Een powerbank met meer aansluitingen betekent vaak meer vermogen, dus een grotere omvang, maar dan kun je wel bijvoorbeeld twee smartphones opladen.

Een aantal powerbanks ondersteunt ook snelladen, maar voor smartphones is dat soms afhankelijk van het besturingssysteem. Controleer dus altijd of de batterij Apple- of Android-apparaten ondersteunt. Er zijn tal van specifieke powerbanks waar je op kunt zoeken. Sommige hebben ingebouwde USB-oplaadkabels die kunnen worden opgevouwen en opgeborgen bij de powerbank zelf. Scheelt weer gehannes met losse kabels.

Schaf tenslotte altijd een powerbank met LED-indicatielampjes aan. Zo kun je de oplaadstatus en het batterijniveau van de powerbank eenvoudig controleren.

Goedkoop is duurkoop

Een powerbank hoeft niet duur te zijn, maar bij een te scherpe prijsjes moeten de alarmbellen afgaan. Tussen de 30 en 40 euro is meestal een prima prijs bij bekende merken. Ga niet voor merkloze Alibaba-koopjes of merken waar je nog nooit van gehoord hebt. De kans dat deze powerbanks binnen een mum van tijd slechter laden, stuk gaan of zelfs gevaar opleveren, is groot.

Veel mensen laden hun smartphones ’s nachts op terwijl ze slapen, wat mogelijk tot problemen kan leiden. Batterijcellen van lage kwaliteit kunnen soms opblazen als gevolg van overladen. Het is dan ook raadzaam een powerbank te kiezen met een hoge kwaliteit Lithium-Polymeer-batterij. Veel hiervan hebben een ingebouwde beveiliging tegen kortsluiting, overladen en verhitting.

