Hiep hiep hoera! De walkman bestaat 40 jaar

De walkman was zeker niet de eerste draagbare cassettespeler, maar zonder twijfel de populairste. Het concept voor de eerste walkman werd bedacht door Sony’s medeoprichter Masaru Ibuka, die een betere manier wilde vinden om tijdens lange vliegreizen naar muziek te luisteren. Hij gebruikte daarvoor aanvankelijk een cassetterecorder die het bedrijf al bouwde, maar die vooral werd gebruikt door journalisten om opnames te maken.



Het apparaat was groot en zwaar en Ibuka wilde een compacter ontwerp. Hij ontwierp daarop een nieuwe cassettespeler die gebaseerd was op de Sony Pressman-recorder, waarop uiteindelijk ook de naam walkman werd gebaseerd. De eerste walkman heette de TPS-L2, een stereospeler die op 1 juli 1979 in Japan voor het eerst in de verkoop ging.



Destijds kostte de walkman zo’n 700 gulden, wat gecorrigeerd naar inflatie zo’n 755 euro is. Tegenwoordig kun je de muziekspelers nog steeds kopen op bijvoorbeeld eBay. Bereid je wel voor op een hoge aanschafprijs, want de gadgets zijn inmiddels gewild bij verzamelaars.