Het is vandaag internationale CAPSLOCKDAG: ‘Parodie op kleingeestige individuen’

Dikke kans dat je bij een bezoekje aan Twitter, Facebook of Instagram vandaag heel veel mensen met grote letters ziet typen: het is namelijk INTERNATIONAL CAPSLOCK DAY.

Het kan wel eens voorkomen: je hebt per ongeluk de capslocktoets ingedrukt en een deel of je hele e-mail naar een collega is getypt in boos lijkende hoofdletters. Of je gebruikt ze misschien wel bewust, bijvoorbeeld om een onderwerp van een e-mail extra dringend te laten overkomen

Maar vandaag hebben ze een heel andere strekking: verspreid over het hele internet tikken mensen op 28 juni in kapitalen berichten naar elkaar.

Internationale capslockdag

De feestdag is een onlinegrap die tweemaal per jaar voorbij komt. Naast 28 juni is ook 22 oktober een internationale capslockdag.

Derek Arnold, een softwareontwikkelaar uit de Amerikaanse staat Iowa, verzon op 22 oktober 2000 de feestdag als een parodie op de ‘kleingeestigheid van bepaalde westerse individuen’. Hij stoorde zich aan het feit dat veel mensen zonder goede kennis van het schrift zomaar dingen opschrijven en naar elkaar mailen.

Als reactie ging hij op 22 oktober mensen daarom expres mailen in grote letters. Op 28 juni is de extra tweede dag in het leven geroepen als eerbetoon aan de Amerikaanse reclame-icoon Billy Mays, die op die dag in 2009 overleed. Mays werd beroemd door zijn enthousiaste ‘buy now’-aansporingen op een populaire thuiswinkelzender in de Verenigde Staten.

Ouderwetse typemachines

Voordat we computers en capslocktoetsen in ons leven kregen, produceerden de meeste ouderwetse schrijfmachines enkel en alleen hoofdletters. In 1870 bedacht schrijfmachinefabrikant Remington een slimme manier om zowel hoofdletters als kleine letters te typen. Dat deed men door twee symbolen of letters, zoals hoofdletters en kleine letters, op elke typebalk te plaatsen, het stuk metaal dat de letters op het papier slaat.

Om tussen de twee symbolen te wisselen, gebruikten schrijvers een shifttoets, die de hele balk als het ware optilde om het juiste lettertype of symbool in te drukken.

Vandaag de dag nemen de capslock- en shifttoetsen ons veel werk uit handen. Sowieso hebben de gewone lettertoetsen op toetsenborden van pc’s, laptops en smartphones meerdere functies. Druk de ‘e’ voor een langere periode in op een smartphone, en je krijgt alle varianten te zien met verschillende accenten of trema’s.

Doe je vandaag mee aan de hoofdletterfeestdag? Gebruik op sociale media dan wel de hashtag #CapsLockDay, voordat mensen misschien nog gaan denken dat je altijd zo’n schreeuwlelijk bent.

