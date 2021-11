Het is vandaag Black Friday: hier vind je de goedkoopste gadgets (en zo word je niet gefopt)

Black Friday komt oorspronkelijk uit Amerika, waar ze op de vierde donderdag van november Thanksgiving vieren. Winkels en bedrijven zijn dan gesloten, maar openen op vrijdag weer hun deuren. De meeste mensen hebben die dag nog steeds vrij en dus is het voor winkeliers het ideale moment om hun laatste grote uitverkoop van het financiële jaar te houden. Zij noemen deze dag Black Friday, omdat hun opbrengst bepaalt of ze de boekhouding dat jaar in het rood of in het zwart achterlaten.

Tegenwoordig is Black Friday een wereldwijd fenomeen en stunt bijna iedere winkel op deze vrijdag flink met de prijzen. Omdat de uitverkoop vlak voor Sinterklaas en kerst valt, is het voor veel mensen het perfecte moment om (duurdere) cadeaus aan te schaffen. Verwacht vooral veel voordeel op technologiegebied, zoals computers, laptops, smartphones en televisies, maar houd je ogen open. Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt met korting verkocht.

Vrijdag duurt dagenlang

Het zou logisch zijn als Black Friday alleen vandaag plaatsvindt, maar door de populariteit van de uitverkoop gaan winkels vaak dagenlang door. Veel winkelketens begonnen vorige week al met aanbiedingen, en ook na vandaag kun je nog profiteren van kortingen.

Op maandag is het Cyber Monday, een uitverkoop die zich traditioneel op technologie en webwinkels richt. In de praktijk betekent dit dat producten vaak makkelijk een week of langer afgeprijsd zijn en Black Friday minstens vier dagen duurt. Voel je dus vrij om rustig rond te kijken en neem de tijd voordat je koers naar de kassa zet.

Google voor winkeldrukte

In Amerika vond vroeger Black Friday in de winkels plaats en kon je aanbiedingen op internet pas op Cyber Monday verwachten. Die tweedeling is al lang verleden tijd. Tegenwoordig vind je evenveel aanbiedingen in de webshops als in de winkelstraten. Als je liever thuis blijft of geen tijd hebt om naar de winkel te gaan, is dat dus geen probleem.

Over het algemeen is de vuistregel dat als de winkel een keten is, je zowel online als in de winkel je voordeel kunt doen. Kleinere aanbieders moet je mogelijk persoonlijk bezoeken, maar ook dan loont een bezoekje aan de website.

Trek je toch liever je jas aan om zelf naar de winkel te gaan? Voer je bestemming dan eerst even in bij Google Maps, zodat je kunt kijken hoe druk het op dat moment is. Wel zo handig tijdens een pandemie. Recent heeft het bedrijf deze functionaliteit uitgebreid, waardoor je een goed idee krijgt van drukte in een breder gebied.

Niet elke aanbieding is goedkoop

Je zoekt een koopje en vindt een hoge prijs met een streep erdoor, naast een fijn lager getal. Missie geslaagd, toch? Nee, want niet iedere aanbieding is te vertrouwen en niet elk ‘afgeprijsd’ product is daadwerkelijk goedkoper. Hoewel winkels volgens de Autoriteit Consument & Markt niet mogen liegen over de oude prijs van hun goederen, wordt deze regel tijdens Black Friday regelmatig met voeten getreden. Zo maakten zich vorig jaar 39 grote winkelketens schuldig aan prijsbedrog.

Een andere truc is om de prijs van het product vóór Black Friday kunstmatig te verhogen, zodat de normale prijs plots goedkoop lijkt, of een oude aanbieding uit de kast te halen die eigenlijk helemaal niet zo bijzonder is. Wie niet opgelicht wil worden, zal zelf wat onderzoek moeten doen. In een eerder artikel beschreven we al hoe je kijkt of een koopje echt goedkoper is.

Koopjes op een rij

Wie op zoek is naar afgeprijsde gadgets, kan dit jaar onder andere terecht bij Tweakers. De redactie van deze technologiesite zet de hele dag alle aanbiedingen op een rij, en onderzoekt daarbij ook of het echt een eerlijk koopje is.

Als je weet wat je graag wilt hebben, is het een stuk makkelijker om goede aanbiedingen te vinden. Maak een overzicht van de producten die je het liefst wilt aanschaffen en doe wat vooronderzoek. Zoek je bijvoorbeeld een nieuwe televisie? Kijk dan eerst welke modellen aan jouw eisen voldoen. Met deze kennis weet je precies waar je wel en niet naar op zoek bent en kun je direct naar de Pricewatch, die je de beste aanbieding toont. Of stel een prijsalert in, zodat je meteen hoort of er een goede aanbieding is.

