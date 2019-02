Handig achter het stuur: deze telefoon hoef je niet aan te raken

Een telefoon die je kan gebruiken tijdens het autorijden. Dat is toch hartstikke illegaal? Jazeker, maar de LG G8 ThinQ heeft daar iets op verzonnen. Het toestel is volledig met handgebaren - en dus hands-free - te besturen. Tweakers bekeek het toestel op de Mobile World Congress in Barcelona.

Volledig scherm LG ThinQ © Tweakers LG is in de afgelopen jaren wat ondergesneeuwd door het geweld van de grotere smartphonefabrikanten. Toch waren de high-end telefoons die het bedrijf uitbracht, niet slecht. Het probleem is alleen dat je in de overbevolkte smartphonemarkt momenteel exceptionele dingen moet laten zien of relatief goedkoop moet zijn om je telefoons aan de man te brengen.

Bij de G7 ThinQ was de accuduur niet geweldig en was de camera niet consistent. Daardoor is het toestel ook bij ons wat in de vergetelheid geraakt. Toch raden we de high-end LG-toestellen van de afgelopen jaren soms aan als ze een half jaar of jaar uit zijn, want de prijzen van deze smartphones dalen vaak nog forser dan die van Samsung-telefoons.

We willen de pret niet meteen drukken, maar ook de G8 ThinQ is niet het interessantste dat we zullen zien op het Mobile World Congress. Dat betekent niet dat het geen boeiend toestel is en ook niet dat het een gebrek heeft aan bijzondere functies. De G8 ThinQ heeft namelijk een time-of-flightcamera (ToF) voorop en kan daarmee een aantal technische kunstjes.

Gebarentaal

Volledig scherm LG ThinQ © Tweakers De ToF-camera speelt een interessante rol bij de bediening van de G8 ThinQ met gebaren. Dat werkt als volgt. Als je je hand vrij dicht bij de camera houdt, treedt de gebarenmodus in werking. Vervolgens moet je je hand wat verder van het toestel houden, alsof je met al je vingers tegelijk een draaiknop vastpakt, zoals die bijvoorbeeld op je versterker zit.

Op het thuisscherm komen twee snelkoppelingen tevoorschijn als je deze beweging maakt. Je kunt dan naar links of rechts bewegen met je hand om de linker- of rechterapp te starten. In de instellingen kun je zelf aangeven welke apps dat moeten zijn. Ook kun je een screenshot maken door je vingers dichter bij elkaar te knijpen.

Als de muziekapp of YouTube op de voorgrond staat, kun je een draaiende beweging maken met je hand om het volume aan te passen, alsof je dus daadwerkelijk de knop van je versterker vasthoudt. Ook kun je door naar links of rechts te bewegen muziek of video’s bedienen.

Volledig scherm LG ThinQ © Tweakers

Deze bediening met gebaren is in het begin flink wennen, want je moet even doorhebben op welke afstand je de gebaren moet maken. Na een paar minuten hadden we het door en ging de besturing vrij soepel. Natuurlijk hebben we maar beperkt de tijd gehad om de functies te proberen, maar we kunnen ons voorstellen dat het vrij natuurlijk wordt om de gebaren te gebruiken. Je zult de gebaren echter vermoedelijk alleen gebruiken in specifieke situaties. Als je de telefoon pakt, is het altijd veel makkelijker om de volumeknoppen of het beeldscherm te gebruiken.

Praktische situaties

Er zijn twee situaties die we kunnen bedenken, waarin de gebaren praktisch kunnen zijn. De eerste is als je aan het koken bent en je telefoon ligt bijvoorbeeld op het aanrecht. Je kunt je telefoon dan besturen zonder dat hij vies wordt. Een tweede voor de hand liggende plek om hem te gebruiken, die LG ook noemt, is in de auto. Als je muziek of een podcast wil afspelen, of je navigatieapp zou willen starten, kunnen we ons voorstellen dat het handig is. Om eerlijk te zijn betwijfelen we ook enigszins of het in de praktijk fijn werkt, want je moet toch kijken hoe ver je je hand van de telefoon houdt en hoewel het niet extreem precies hoeft, is daar natuurlijk maar een beperkt gebied voor. Daarnaast is het nog altijd de vraag hoe veilig het echt is. Het is denkbaar dat het veiliger is dan het scherm aanraken. Alsnog is je telefoon helemaal niet besturen het meest verstandig tijdens het rijden.

Volledig scherm LG ThinQ © Tweakers

Conclusie

LG heeft weer zijn best gedaan om met de G8 een smartphone neer te zetten die iets nieuws brengt. Dat doet de fabrikant vaker en dat kunnen we absoluut waarderen. Denk maar eens aan de modulaire G5 met zijn groothoeklens waar andere fabrikanten veelal een telelens kozen. Inmiddels heeft een aantal high-end telefoons een tele- én een groothoeklens, waaronder de G8(s) dus. En zo zijn er andere features, zoals de audiofuncties, die LG-telefoons een eigen karakter geven.