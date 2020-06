Hamako Mori (90) is de oudste fanatieke gamer ter wereld. ‘Dit geeft me levensvreugde’

Mori speelt elke dag minimaal drie uur haar favoriete videospelletjes. Ze heeft er zelfs een populair Youtube-kanaal voor, waarop ze dagelijks haar games uitzendt voor haar fans. Elke Youtube-video begint de 90-jarige met een typisch Japanse vriendelijke buiging. Genoeg voor een notering in het Guinness Book of World Records als oudste Youtube-gamer ter wereld. De bejaarde vrouw is dan ook gepassioneerd. ,,Iedere dag geniet ik enorm van mijn potje gamen”, vertelt ze in een interview met persbureau AFP .

200 games

,,Ze heeft altijd al van games gehouden”, vertelt Keisuke Nagao, haar enige kleinkind, tegen AFP. ,,Ik denk dat ze anders is dan andere bejaarden. Een 90-jarige die zo gepassioneerd is door gamen, zie je dan ook echt niet veel”, vertelt hij. Mori speelde in haar hele game-carrière, die intussen zo’n 40 jaar duurt, al meer dan 200 games. Haar eerste gameconsole was een Cassette Vision. Die kocht ze in 1981. De gamer vermaakte zich met de bekendste games, van Super Mario Bros tot Dragon Quest en Call of Duty. ,,Soms blijf ik wel tot 2 uur in de nacht op om computerspellen te spelen”, vertelt Mori. ,,In een game kan je dan ook vaak doen wat je zelf wilt, en dat geeft me levensvreugde en motivatie”, luidt het. Ze is dan ook nog lang niet van plan om te stoppen. Mori is zelfs van plan om - als ‘ie eindelijk in de schappen ligt - een nieuwe Playstation 5 aan te schaffen.