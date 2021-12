Halo Infinite mist een hoop, maar is alsnog fantastisch

ReviewNa jaren is er eindelijk weer een nieuwe Halo-game voor de Xbox. Was Halo Infinite het lange wachten waard?

Denk je aan games, dan denk je al snel aan oudgedienden als Pac-Man, Mario, Link, Sonic, Solid Snake, Lara Croft, Kratos en vele anderen. Master Chief, Spartan-soldaat van beroep, hoort onmiskenbaar in dat rijtje thuis. Zijn avonturen in het heelal zijn legendarisch, zijn persoonlijke band met een kunstmatige intelligentie genaamd Cortana behoort tot de best uitgewerkte verhaallijnen in de Halo-gamereeks.

De multiplayermodus en het verhaal van Halo Infinite staan dit keer iets losser van elkaar, omdat de online optie ook beschikbaar is als zelfstandig free-to-play-spel. Je hoeft de betaalde versie van Halo Infinite, waarmee je het nieuwe avontuur rond Master Chief meekrijgt, dus niet per se te kopen om online plezier te beleven met deze nieuwe shooter voor de Xbox-platformen en de pc.

Gratis samen spelen

De multiplayermodus van Halo Infinite bestaat ruwweg uit vier onderdelen. Je hebt de Quickplay-optie, met daarin een variatie aan spelmodi voor acht spelers, dus twee teams van vier. Dit is waar de Halo-multiplayer voor een belangrijk deel om draait en het is ook wat je tegenkomt in de Ranked-spelmodus.

De tegenhanger van deze betrekkelijk kleinschalige en dus vrij tactische spelmodus is de Big Team Battle. Deze spelmodus is net zo klassiek als de vier-tegen-vier-gameplay, maar grootschaliger. De levels zijn groter, je speelt twaalf tegen twaalf en kunt gebruikmaken van voertuigen. Welke variant van de Halo-multiplayer beter is, hangt af van je persoonlijke voorkeur en van de vraag met wie je samen speelt.

Multiplayer is ouderwets Halo

In de basis is Halo Infinite in alle opzichten een ouderwetse Halo-game. Alles voelt aan zoals het jaren geleden deed en mede daardoor voelt de game direct vertrouwd. Binnen de kortste keren ben je gewend aan je standaardwapens, gebruik je mêlee-aanvallen om salvo’s af te ronden en weet je waar de Battle Rifle of het Energy Sword bij elk level liggen. Halo Infinite slaagt erin het ‘oude gevoel’ terug te brengen en dat is knap.

Halo Infinite is online vooropgesteld heel leuk om te spelen, maar we krijgen ook het gevoel dat het nodige ontbreekt. Basisfuncties uit eerdere Halo-games zijn hier niet, zoals de optie om een Playlist te maken of om zelf levels te bouwen in de Forge. Ook mist een plek om als speler je statistieken bij te houden. De ontwikkelaar belooft dat dit soort features de komende maanden nog wordt toegevoegd.

Filmisch prachtig in beeld gebracht

Het verhaal van Halo Infinite kun je alleen in je eentje spelen - een coöperatieve modus zoals bij eerdere Halo’s ontbreekt helaas nog en wordt over een half jaar toegevoegd. De game begint ongeveer achttien maanden na de gebeurtenissen in Halo 5: Guardians. Master Chief moet uitzoeken wat er met Cortana is gebeurd en de plannen van een vijandig alienras tegenhouden.

Het verhaal van Master Chief wordt steevast prachtig in beeld gebracht. Af en toe heb je van die games die gewoon net even wat meer laten zien op het gebied van cinematografie, en Halo Infinite is zo’n game.

Al werkt niet elk idee even goed. Een shot waarbij de camera achter de rug van een vijand langs glijdt om dan halverwege te wisselen naar de rug van Master Chief, komt bijvoorbeeld niet lekker uit de verf. Een shot waarbij Master Chief uit een toren springt en wordt opgevangen door een vliegtuig is daarentegen een van de gaafste dingen die we in de game hebben gezien.

Vrij om te verkennen

Halo Infinite begint lineair, maar wanneer Master Chief voor het eerst het oppervlak van het superwapen Halo Zeta bereikt, opent de game zich. Chief verovert daar namelijk een eerste Forward Base of Operations (FOB) en vanaf daar begint een algemene missie om het hele gebied dat voor je voeten ligt te ontdoen van alle vijanden.

Je kunt er ook voor kiezen om alle activiteiten in de open wereld tot een minimum te beperken en je op de verhaalmissies te focussen. Al mis je dan de kans om je pak te upgraden en daarnaast ren je dan wel erg snel door de campagne heen. Je rondt hem in dat geval in minder dan tien uur af en dat is eigenlijk gewoon zonde.

De game heeft een uitstekende sfeer en prima schrijfwerk. Met name de kleine - en zwakke - Grunts kramen allerlei grappige teksten uit als ze Master Chief ergens spotten. Niet zelden rennen ze in pure paniek weg als hun makkers door Chief worden neergeschoten. Ook de meeste gesprekken in tussenscènes zijn van een prima niveau, waarbij de simpele, door emotie geleide piloot een mooi contrast vormt met de koele, zakelijke Master Chief.

Conclusie

Halo Infinite liet lang op zich wachten, maar gelukkig kwam alles toch nog goed. Althans, het meeste. Het valt niet te ontkennen dat er een reeks missende functies is die 343 Industries in een ideale wereld eigenlijk nu al in de game had willen hebben. Die zaken komen er allemaal aan, maar het zal voor veel features tot de zomer duren voordat ze daadwerkelijk in Halo Infinite zitten.

De game die er nu al ligt, is op zichzelf zeker leuk genoeg. Het spelen voelt heerlijk en doet denken aan de hoogtijdagen van Halo. De campagne kan zich prima meten met de campagnes uit vorige games en schotelt spelers prachtige momenten en dito beelden voor. Aan het einde van de campagne weet je een ding zeker: Halo is niets van zijn magie verloren en Microsoft is nog lang niet klaar met Master Chief.

