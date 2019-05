‘Half miljoen Nederlanders heeft slimme speaker (en daar blijft het voorlopig bij)’

Review Deze nieuwe OnePlus smartphone gaat de strijd aan met de grote jongens

18 mei Van brutale uitdager tot onderdeel van de gevestigde orde. Zo kan je de reis van OnePlus het best beschrijven. Het bedrijf uit China is geen prijsvechter meer, en de nieuwe OnePlus 7 Pro is daar een voorbeeld van. Tweakers bekeek deze high-end smartphone met bijbehorend prijskaartje.