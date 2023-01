Haal meer uit YouTube met deze handige tips

Gifjes maken

Gifjes, wie is er niet gek op? Deze korte filmpjes die eindeloos achter elkaar worden afgespeeld, maak je makkelijk zelf op basis van een YouTube-video. Open een YouTube-video en kopieer de URL. Plak de link vervolgens op Gifs.com.

Op deze Engelstalige site pas je het gifje gemakkelijk aan. Je kunt onder meer de lengte, de kleurtint en het formaat van het gifje wijzigen. Klaar met bewerken? Klik op ‘Create gif’ en voeg een titel en tags toe. Klik vervolgens op ‘Next’. Het verspreiden van het gifje kan beginnen!

Specifieker delen

Soms wil je niet de volledige video, maar enkel een specifiek gedeelte van een YouTube-video delen met vrienden of familie. Er zijn twee mogelijkheden. Stuur een video die vanaf een bepaald punt start of deel een korte clip.

Om een filmpje bij een specifiek punt te starten, ga je eerst naar het gewenste startmoment in de video. Klik op ‘Delen’ en daarna op ‘Beginnen bij’. De starttijd is dan al ingevuld. Kopieer de link en deel de URL via een methode naar keuze.

Voor het maken van een clip klik je op de drie horizontale puntjes onder een filmpje en klik daar op ‘Fragment’. Voeg een beschrijving toe en sleep de balken aan de rechterkant van de video naar het gewenste start- en eindpunt. Tevreden? Klik op ‘Fragment delen’. Kopieer de link of deel het via een van de getoonde platforms, zoals Whatsapp. De door jou gemaakte clips vind je eenvoudig terug in het menu aan de linkerkant, onder ‘Jouw clips’.

Handige shortcuts

De interface van YouTube is simpel in gebruik, maar het kan nog makkelijker. Je kunt verschillende shortcuts gebruiken om nog sneller door video’s te navigeren. Je computermuis is hierdoor bijna overbodig. Druk bijvoorbeeld op de spatiebalk om een video te pauzeren of te hervatten. Druk op ‘M’ om het geluid eenvoudig uit en weer aan te zetten. Met de pijltjestoetsen naar boven en beneden kun je het volume in stapjes aanpassen.

Met de linker en rechter pijltjestoetsen ga je vijf seconden voor of terug in de tijd. ‘J’ en ‘L’ maken daar tien seconden van. De ‘F’ gebruik je om een volledig scherm te tonen. Met de cijfertoets ‘0’ ga je naar het begin van de video en met ‘1’ tot en met ‘9’ navigeer je naar 10 tot en met 90 procent van de video. Druk op ‘/’ en je kan gelijk een nieuwe zoekopdracht invullen in de zoekbalk.

Gezamenlijke afspeellijst

Bij een afspeellijst voeg je video’s toe aan een bepaalde categorie, zodat je ze op een later moment makkelijk terugvindt. Ook kun je een gezamenlijke playlist maken. Zo deel je bijvoorbeeld snel grappige video’s met een vrienden of familieleden door ze in de afspeellijst te plaatsen.

Om een gedeelde afspeellijst te maken, ga je naar een YouTube-video en klik je op de drie horizontale puntjes eronder. Klik op ‘Opslaan’ en selecteer een playlist uit de lijst of maak een nieuwe aan via het plusje. De gemaakte afspeellijst komt in het menu te staan. Open de playlist en klik op de drie verticale puntjes. Kies voor ‘Samenwerken’ en activeer ‘Bijdragers kunnen video’s aan deze playlist toevoegen’. Kopieer de link en deel deze met je vrienden of familieleden.

Speel video’s sneller af

Podcasts en luisterboeken kun je in veel gevallen op een sneller tempo afspelen. Dat geldt ook voor YouTube-video’s. Dit is handig als je meer filmpjes in een kortere tijd wilt kijken of wanneer je een video op een rustiger tempo wilt volgen. Klik hiervoor tijdens het kijken van een video op het tandwiel. Klik vervolgens op ‘Afspeelsnelheid’ en kies een van de presets of gebruik ‘Aangepast’ om een specifieke snelheid in te stellen.

