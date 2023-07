Haal meer uit je smartphone, zo maak je de mooiste vakantievideo's

Expert over ‘her­sen-doorbraak’ Elon Musk: ‘Wie blind is, kan straks opnieuw zien’

Elon Musk doet het weer: met zijn bedrijf Neuralink heeft hij goedkeuring gekregen om hersenimplantaten te testen op mensen. Lopen we binnenkort allemaal rond met een elektrode in onze hersenen? En kunnen we dan straks een e-mail versturen door er gewoon aan te denken? Neurofysioloog Peter Janssen (KU Leuven) legt uit hoe deze doorbraak onze levens kan veranderen.