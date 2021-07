Grote hackaanval met gijzelsoftware gaande, 200 bedrijven getroffen

NCTV: Gijzelsoft­wa­re is risico voor nationale veiligheid

28 juni Voor het eerst waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat gijzelsoftware een bedreiging kan vormen voor de nationale veiligheid. Als cybercriminelen er in slagen computers van bijvoorbeeld de Rijksoverheid, waterzuivering of energieleverancier te infecteren, zijn zij in staat de maatschappij te ontwrichten. Zo kan gevoelige informatie weglekken of de elektriciteit- of drinkwatervoorziening verstoord raken.