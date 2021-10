Grote drukte op Black Friday verwacht: zo bereid je je nu al voor op de koopjes

Op vrijdag 26 november is het weer Black Friday. Webwinkels verwachten gigantische drukte tijdens het jaarlijkse evenement, maar hoe bereid je je nou voor op de aanbiedingen? We helpen je op weg.

Nederlandse webwinkels verwachten dat het gemiddeld 70 procent drukker zal zijn tijdens Black Friday dan op gemiddelde dagen. Dat blijkt uit een rondgang van belangenorganisatie Thuiswinkel.org. Klanten worden opgeroepen al vroeg hun boodschappen te doen, om zo problemen als vertraagde verzendingen te vermijden.

Wat is Black Friday nou eigenlijk?

Black Friday begon in de Verenigde Staten als een officieuze, nationale dag waarop winkels zoveel mogelijk producten in de aanbieding doen. Dat gebeurt traditiegetrouw op de vrijdag na Thanksgiving.



Het is een samensmelting van ideale koopjesomstandigheden: veel mensen hebben najaarsbonussen, zijn rond Thanksgiving vrij en willen in die periode alvast cadeautjes voor kerst kopen. Het leidt in de Verenigde Staten al decennialang tot overvolle winkelcentra waar bijna wordt gevochten om koopjes als eerste te bemachtigen.



In de afgelopen jaren is Black Friday ook steeds meer een dag in Nederland geworden. Hoewel Thanksgiving hier geen rol speelt, is het doorgaans een weekend vlak voor pakjesavond, waarvoor ook op grote schaal cadeautjes ingeslagen moeten worden.

Oké, dus ik moet gewoon op vrijdag 26 november opletten?

Stiekem is Black Friday inmiddels meer dan één dag. In aanloop naar die vrijdag starten de aanbiedingen bij veel winkels al, met de grootste klappers op de vrijdag. Daarna zijn er ook deals in het weekend.



De maandag daarop, 29 november, is op zijn beurt ‘Cyber Monday’, de dag waarop specifiek webwinkels met nog wat grote aanbiedingen komen. Bij elkaar opgeteld kun je ongeveer een week lang op koopjes jagen.

Op wat voor deals kan ik rekenen?

Black Friday is op techgebied vaak een groot evenement, met goedkopere televisies, smartphones, spelcomputers en andere apparaten. Waarschijnlijk zal het dit jaar niet anders zijn.



Wel is het nog even afwachten hoe groot de aanbiedingen dit jaar precies zijn. Dit is voor techbedrijven een wat gek jaar, vol met chiptekorten en andere coronacomplicaties bij de productie. Nieuwe consoles zoals de PlayStation 5 en oled-Switch zijn niet tot amper leverbaar, waardoor de kans op een afprijzing hierbij weer vrij laag is.

Hoe volg je wat er op Black Friday is afgeprijsd?

Samen met techsite Tweakers doen we dit jaar onderzoek naar de grootste techaanbiedingen op Black Friday en Cyber Monday. Daarbij proberen we ook de échte aanbiedingen te onderscheiden van nepkoopjes, waarbij bedrijven de prijs stiekem verhogen om hem daarna weer te ‘verlagen’.



In de week voor Black Friday plaatsen we op zowel AD als op Tweakers een aanbiedingenoverzicht.

