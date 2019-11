Google Stadia review: zijn spelcomputers vanaf nu echt overbodig?

RecensieGoogle kondigde in 2019 een verrassend nieuw project aan: Stadia. De belofte van Stadia is dat je er de modernste games mee kunt spelen, overal waar maar internet is, op elk willekeurig scherm, of dat nu je dure 4k-televisie is of je smartphone. Die belofte klinkt mooi, maar hoe bevalt Stadia in de praktijk, buiten de veilige muren van de Google-campus? Techsite Tweakers kreeg eerder toegang tot het platform en kon geruime tijd checken of Stadia echt de toekomst is. Dit is hun conclusie.

De volgende tekst is een ingekorte versie van de uitgebreide Tweakers-review. De volledige versie lezen? Dat kan hier.

Laten we vooropstellen: De dienst werkt, je kunt games spelen op 4k, op een willekeurig scherm. Dat kan je grote, mooie, nieuwe tv zijn, maar ook je smartphone. Als je scherm het aankan, kun je gamen in 4k, zelfs met hdr en 60fps. Dat is indrukwekkend, zeker omdat je er geen dure pc of console voor nodig hebt. Met 130 euro ben je klaar. Stadia is bovendien gemakkelijk, want je hoeft je games nooit meer te downloaden en installeren, en ze zijn altijd up-to-date. Kom daar maar eens om bij de hedendaagse consoles.

Vloeiend

Volledig scherm Stadia-controller. © Tweakers Het beeld van Stadia kan mooi en vloeiend zijn, maar is dat helaas lang niet altijd. Wie vloeiend beeld wil, kan spelen via wifi beter achterwege laten. Dat levert te veel haperingen op. Spelen via bekabeld internet gaat beter, hoewel de ervaring ook dan nog steeds wisselend is.

Internetverkeer van andere huisgenoten gooit al snel roet in het eten. Een goede internetverbinding is dus aan te raden, zodat er ruimte is voor zowel Netflix als Stadia. Wat dat betreft zou Stadia flink kunnen profiteren van de uitrol van 5g en glasvezel. In België, waar internetabonnementen met een datalimiet niet ongebruikelijk zijn, heeft Google nog een extra uitdaging. Hoe gaat Stadia daar vallen?

De conclusie die je hieraan kunt verbinden, is dat Stadia momenteel nog niet geschikt is voor de hardcore gamer. Daar is de beeldkwaliteit te wisselend voor. Wil je het mooiste beeld of een uiterst stabiele verbinding, dan kun je beter op bestaande platforms blijven spelen. Dat heeft echter zijn prijs. De apparaten die je daarvoor nodig hebt, garanderen dat mooie en stabiele beeld, maar kosten honderden euro’s.

Content is king

Het magere aanbod aan games staat succes voor Stadia voorlopig ook in de weg. Bovendien stelt Google niet veel grote titels in het vooruitzicht. Cyberpunk 2077 – dat pas begin volgend jaar uitkomt – is mooi, maar welke grote titels komen er nog meer? Belangrijker zijn onze twijfels bij het businessmodel van Google. Stadia is niet de Netflix voor games. Het heeft een abonnementsvorm, maar daarnaast moet je de games nog steeds aanschaffen, voor de volle prijs. Je spaart de aanschaf van een console of pc uit, maar levert daar beeldkwaliteit voor in.

Lees verder onder de foto

Het businessmodel komt niet overeen met de huidige trend waarin Netflix, Spotify en concurrenten EA Access en Xbox Game Pass wel onbeperkte toegang aanbieden, zonder dat je games, films of muziek hoeft aan te schaffen. Google belooft Pro-gebruikers een selectie aan gratis games en maandelijks wisselende titels, maar zegt daarbij meteen dat mensen niet het grootschalige aanbod van bijvoorbeeld Game Pass moeten verwachten.

Het maakt Stadia voorlopig enkel geschikt voor wie niet of niet meer zo nodig de optimale game-ervaring zoekt. Als het allermooiste beeld en de hoogste snelheid wat minder belangrijk zijn, kan Stadia wel degelijk een prima manier zijn om games te consumeren. Zeker als Google voor elkaar weet te krijgen dat games crossplatform kunnen worden gespeeld.

Ander model

Voor het succes bij spelers die wellicht niet meer zo hardcore zijn, is het ontbreken van de gratis variant van het Stadia-abonnement wellicht een obstakel. Juist die doelgroep zal daarin geïnteresseerd zijn. Het is een van de vele beloften die Google nog in moet lossen.

Lees verder onder het kader

Wat krijg je? De Premiere Edition wordt in een keurige doos geleverd, met daarin de Stadia-controller en een Chromecast Ultra, inclusief de bijbehorende voeding. Die voeding zorgt niet alleen voor de stroomtoevoer, er is ook een ethernetaansluiting in verwerkt zodat de Chromecast van bekabeld internet gebruik kan maken. Daarnaast levert Google nog een apart voedingsblokje mee, een standaardtelefoonlader met een Type A-uitgang. Tot slot zijn er twee snoeren: ‘usb a naar usb c’ en ‘usb c naar usb c’. De telefoonlader dient om de controller op te laden en de twee snoeren om hem met apparaten als een laptop, desktop, tablet of telefoon te verbinden. Vervolgens is het zaak om Stadia te installeren. Daar heb je een smartphone en een Google-account voor nodig. Je installeert eerst de Chromecast Ultra via de Home-app van Google. Daarna installeer je de Stadia-app op je telefoon, om daarmee de Stadia-controller aan de Chromecast te koppelen. Dat is nodig omdat Google een slimme oplossing heeft bedacht die latency moet beperken: de controller maakt rechtstreeks contact met internet. De controller is voorzien van wifi. Daarmee kan Google een stap overslaan. De invoer van je controller hoeft dus niet eerst naar je tv, laptop, desktop, tablet of smartphone, om vandaar naar de servers van Google te worden gestuurd. De input gaat rechtstreeks naar Google.

Stadia is daarmee zeker interessant, maar helaas nog lang niet klaar. Het aanbod is te mager, het businessmodel wellicht niet het meest geschikt voor de doelgroep, en opties als cross platform en het gratis abonnement ontbreken nog.

Om met een positieve noot te eindigen: Stadia is nog voor verbetering vatbaar, maar als er één partij in staat is om de genoemde problemen te tackelen, dan is het Google. Met een groot aantal programmeurs in dienst en eigen datacenters over de hele wereld heeft geen enkele andere partij zoveel slagkracht. We zijn heel benieuwd hoe Stadia er over een jaar uitziet. Niet alleen omdat Google in de tussentijd de huidige dienst heeft kunnen verbeteren, maar ook omdat Microsoft dan met xCloud wellicht een antwoord klaar heeft en er bovendien een nieuwe generatie consoles is verschenen.