Google krijgt gezondheidsdata van miljoenen Amerikanen voor geheim project

Onderzoeks­groep brengt ‘te gevaarlijk’ algoritme toch uit

11 november Te gevaarlijk om los te laten in de echte wereld. Zo beschreef onderzoeksgroep OpenAI begin dit jaar haar nieuwste algoritme. Het systeem kan vrijwel vanuit het niets complete teksten van a tot z aan elkaar verzinnen, in goed lopende zinnen. Ondanks het gevaar is het algoritme tóch uitgebracht.