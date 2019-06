Google komt in november met ‘Netflix voor games’: zoveel kost het

Google heeft de eerste games, prijzen en introductiedatum van zijn gamestreamdienst Stadia bekendgemaakt. De clouddienst moet het mogelijk maken om te gamen op tv, pc, tablet en smartphone, zonder een aparte gameconsole. De Pro-versie van de dienst start in november in veertien landen waaronder Nederland en België voor 10 euro per maand. De standaard versie is gratis.

Zoals Google in maart al aankondigde, draait Stadia niet om een dure spelconsole of gaming pc, maar wel om de cloud. Dankzij de online dienst kan je binnenkort games streamen naar je televisie met behulp van een Chromecast of je pc via de Chrome-browser. Op termijn zou je ook kunnen gamen op smartphone of tablet, maar voorlopig lukt dat enkel op Google’s eigen smartphones, de Pixel 3 en Pixel 3A.

De grootste voordelen: je kan praktisch overal gamen, je hoeft geen schijfjes of een console te kopen én je hoeft nooit meer te wachten tot je game geïnstalleerd is.

In een online livestream - ‘Stadia Connect’ - gaf Google ook meer informatie over prijzen en beschikbaarheid van het platform. In ’t kort: Stadia wordt vanaf november uitgerold in veertien landen, waaronder Nederland, en komt met verschillende abonnementsformules.

Abonnement

Zo werd bevestigd dat Stadia een betalende abonnementsformule aanbiedt, Stadia Pro, waarbij je Netflix-gewijs games kan spelen uit een online bibliotheek.

Volledig scherm De controller van de Google Stadia. © Tweakers Je betaalt 9,99 euro per maand en kan in ruil games streamen aan een 4K-resolutie en een framesnelheid van 60fps, als je tv die specificaties ondersteunt. Natuurlijk moet je ook over een goede internetverbinding beschikken. Google raadt een downloadsnelheid van 35Mbps en uploadsnelheid van 1Mbps aan voor de beste resultaten.

Daarnaast blijft het mogelijk om games aan te kopen. Lees: voor nieuwe spellen zal je nog steeds moeten bijbetalen. Je krijgt bij bepaalde games wel een extra Stadia Pro-korting.

Gratis

Daarnaast kondigt Google ook een gratis formule aan, Stadia Base. Daarbij kun je enkel de games streamen die je zelf hebt aangekocht. Bovendien kun je de spellen enkel aan een maximale resolutie van 1080p streamen.

Ook goed om te weten: zeg je je Stadia Pro-abonnement op, dan kun je al je aangekochte games uiteraard nog spelen via Stadia Base.

Bundel

Volledig scherm © AFP Wie nu al overtuigd is, kan ook kiezen voor de bundel Stadia Founder’s Edition, die met veel extra’s komt en slechts tijdelijk beschikbaar is. Om te beginnen krijg je een proefabonnement van drie maanden Stadia Pro voor jezelf en één vriend, een ‘limited edition’ nachtblauwe Stadia-controller en een Google Chromecast Ultra. Je kunt ook rekenen op een ‘Founder’s Stadia-naam’, een unieke gebruikersnaam waarbij niet automatisch een nummer wordt toegevoegd.

Voor het pakket tel je 129 euro neer. Als je de Founder’s Edition bestelt, krijg je ook de kans om een extra controller te kopen. De Stadia-controller komt in drie kleuren (wit, zwart en klavergroen) en kost 69 euro. Overigens is zo’n controller geen must: Stadia werkt ook met andere controllers, zoals die van PlayStation en Xbox, en natuurlijk ook met muis en toetsenbord.

Vroege toegang

De Founder’s Edition komt nog met een opvallend voordeel: je krijgt eerder toegang tot de dienst. Wie de Stadia Founder’s Edition koopt, kan in november van dit jaar al beginnen. De rest zal moeten wachten tot 2020, aldus Google.

Welke games kun je dan spelen? Met Stadia Pro kun je in ieder geval al rekenen op ‘Destiny 2: The Collection’, met alle bestaande uitbreidingen inclusief de nieuwe ‘Shadowkeep’-expansion. Daarnaast maakte Google een dertigtal games bekend die ‘voor Stadia kunnen worden gekocht’.