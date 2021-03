Gewone mensen dood wensen op Facebook mag niet, maar BN'ers wel

Dat blijkt uit regels voor moderators die The Guardian heeft ingezien. Facebook spreekt officieel van ‘publieke figuren’, waarvoor het bedrijf een brede definitie hanteert. Je bent een publiek figuur als je 100.000 volgers hebt of weleens in het nieuws bent geweest. Ook journalisten en politici op alle niveaus horen bij de groep.

Nare berichten over die mensen zijn tot op zekere hoogte toegestaan, want: ‘We willen ruimte bieden voor discussie, waarbij vaak kritisch commentaar hoort op mensen die in het nieuws zijn’, aldus Facebook in de regels.

Daarin staat dat gebruikers geen ‘gewone’ mensen dood mogen wensen. Bij publieke figuren mag dat wel, zolang ze hen niet ‘opzettelijk blootstellen’ aan het bericht, oftewel door hen te taggen.

Gebruikers mogen beroemdheden ook niet confronteren met berichten waarin ze de dood of ernstige lichamelijke verwondingen van hen ‘prijzen, vieren of belachelijk maken’. De grens ligt bij taggen omdat dan sprake is van ‘opzettelijk pijn doen’, meent Facebook, dat de afgelopen maanden nog onder vuur lag vanwege de vele nare berichten over onder anderen Meghan Markle en Manchester United-voetballer Marcus Rashford.

Onvrijwillig bekend

Kinderen onder de 13 jaar worden nooit gezien als publieke figuren, benadrukt het bedrijf. Daarnaast beschermt Facebook mensen die ‘onvrijwillig’ publieke figuren zijn. Zij staan op een geheime lijst. Het gaat om mensen die ‘geen echte celebrity’s’ zijn en die niets hebben gedaan om hun roem in stand te houden.

Voor dat laatste is aanwezigheid op sociale media al genoeg. Criminelen worden overigens niet gezien als onvrijwillige publieke figuren.

Quote Dat iemand niet wordt getagd, betekent niet dat de boodschap niet luid en duidelijk aankomt Imran Ahmed

Imran Ahmed, oprichter van een ngo die ‘digitale haat’ wil tegengaan, noemt de onthullingen ‘flabbergasting’. ,,Dat iemand niet wordt getagd, betekent niet dat de boodschap niet luid en duidelijk aankomt’’, zegt hij tegen de krant.

Volledig scherm Homer Simpson is een animatiefiguur en mag dus worden beledigd op Facebook. © Fox

Doden pesten is toegestaan

Bekende mensen zijn op Facebook niet helemaal vogelvrij. Gebruikers mogen hen niet direct bedreigen met ernstig lichamelijk geweld, geen denigrerende seksuele woorden over hen gebruiken en niet dreigen hun persoonlijke informatie openbaar te maken.

De regels bevatten ook enkele opvallende details. Zo mogen gebruikers dode mensen pesten, mits ze voor 1900 zijn overleden. Fictieve karakters mogen ook worden aangevallen. Moderators mogen bijvoorbeeld niet ingrijpen als iemand schrijft dat animatiefiguur Homer Simpson een ‘bitch’ is, melden de regels.

In een reactie aan de krant stelt Facebook dat de ruimte voor discussie op het platform niet betekent dat gebruikers bekende mensen mogen beledigen of lastigvallen. ,,We verwijderen haatberichten en dreigingen met serieuze verwondingen, over wie ze ook gaan. En we kijken naar meer manieren om publieke figuren te beschermen tegen pesterijen. We overleggen regelmatig met veiligheidsexperts, mensenrechtenkenners, journalisten en activisten om feedback te krijgen op onze regels en zeker te weten dat ze goed zijn.’’

