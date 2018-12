Genieten van het noorderlicht vanuit luie stoel door webcams

Er zijn namelijk heel veel webcams die 24 uur per dag, zeven dagen per week uitzenden. Toegegeven, soms ligt er een dik pak sneeuw op de lens of is het zo mistig dat er net tien meter te zien is, maar de rest van de tijd worden geduldige kijkers beloond met een prachtig schouwspel. Denk aan een onnatuurlijke hemel, met tinten en lichten van paars, groen en geel. In drie uurtjes tijd komen er totaal verschillende kleuren voorbij. Om 10.00 uur was de hemel een ijzig blauw, nog geen uur later was 't sneeuwwit. En wie echt geluk heeft, kan zelfs een glimp opvangen van Aurora Borealis, oftewel het noorderlicht.