Gegevens ruim 500 personen met gebiedsverbod in Assen uitgelekt

Een medewerker van de afdeling Toezicht en Handhaving heeft de mail met de gegevens per ongeluk naar de verkeerde ontvanger gestuurd. Dat heeft het college van b en w in Assen bekend gemaakt in een brief aan de gemeenteraad. In de mail staat een Excel-bestand met de persoonsgegevens van de mensen met een verbod. Het gaat om zowel lopende als verlopen gebiedsverboden en de waarschuwingen die eraan vooraf zijn gegaan.