Geen interesse in de nieuwe iPhone 12? Dit zijn de alternatieven

OnePlus Nord (€ 500)

Volledig scherm OnePlus Nord © OnePlus

Aan de populariteit van de OnePlus Nord kan je merken dat er momenteel veel behoefte is aan een smartphone die betaalbaar is, goed presteert en de juiste keuzes maakt. Zélfs als dat betekent dat er een middenklasse-processor in zit, al zal dat enkel opvallen als je door een feed met veel verschillende media scrolt, of zwaardere games speelt.

Er zit geen draadloos laden op de Nord, hij heeft geen stereoluidsprekers en ook geen 3,5mm-poort. Gebogen schermranden heeft de Nord evenmin en de randen van het toestel zijn van plastic, waardoor een hard case aan te raden is voor het toestel. Het toestel heeft geen ip-classificatie tegen water of stof, maar kan in elk geval tegen 30 centimeter onderdompeling gedurende 30 seconden. Op cameragebied lever je ook in. Niet in de laatste plaats wat zoom betreft: er zit geen telelens op de OnePlus Nord. Wel heb je een ultragroothoekcamera die het prima doet, totdat het donker wordt. De primaire camera is voor dit prijssegment goed. Je doet dus wat toegevingen, maar dat is normaal aan deze prijs.

Samsung Galaxy S20 (€ 700)

Volledig scherm De Samsung Galaxy S20. © Samsung

Qua prijs is ook het basic uithangbord van Samsung competitief met de ‘gewone’ iPhone 11. Een dik half jaar na de release, blijft dit een van de toppers van het moment: het is gewoon een goede allround smartphone die weinig steken laat vallen. Het scherm is mooi en de hoge verversingssnelheid zorgt ervoor dat hij ook nog eens soepeler aanvoelt. Het camerasysteem mag er wezen, net als het design. Onze belangrijkste kritiek is dat de ontgrendeling wel wat soepeler had gemogen.

Xiaomi Poco F2 Pro (€ 400)

Volledig scherm Poco F2 © Xiaomi

De Poco F2 Pro biedt véél voor zijn geld, toch in vergelijking met de concurrentie. Verwacht voor 400 euro wel geen mirakels: stereoluidsprekers, draadloos laden en waterdichtheid krijg je niét. Je krijgt wél een 3,5mm-jack. De camera’s laten het bij minder licht behoorlijk afweten, al zit het met het aantal functies wel goed. De set-up is veelzijdig: camera met ultragroothoeklens, een primaire camera met 8k-video-opname en een macrocamera om heel dichtbij te komen.. Het scherm is bovendien een plaatje, zonder inkeping of gat, maar met een ontzettend hoge helderheid en een goede kleurafstelling. Dit is een toestel voor de prijsbewuste fijnproever.

Motorola Edge (€ 465)

Volledig scherm Motorola Edge © Motorola Edge

Na jaren van afwezigheid op de high-end smartphonemarkt zet oudgediende Motorola ook daar weer stappen. Achter de ‘Edge’ zit alleszins een duidelijke visie. Het heeft geen draadloos laden of uitgebreide waterdichtheid. Ook zit de processor net onder de high-end. Het grote oledscherm met ‘high dynamic range’-kleurentechnologie en gebogen randen is dan weer een eyecatcher. Ook qua accuduur heeft Motorola goede zaken gedaan, al gaat het laden niet snel. De goed klinkende stereoluidsprekers, die het in combinatie met het scherm vooral aanlokkelijk maken om video’s te bekijken, zijn ook een duidelijk pluspunt. Motorola heeft bovendien een veelzijdig camerasysteem neergezet en dat presteert over het algemeen goed.

Google Pixel 4a (€ 420)

Volledig scherm Pixel 4a © Google

Ten opzichte van de concurrentie moet je het met de Google Pixel 4a, de verbeterde tussenversie van Googles vlaggenschiptelefoon, stellen met een kleiner scherm en een plastic behuizing. Waar je ook op inlevert, is de hardware. De Pixel 4a heeft ook slechts één camera voorop en één achterop. Voor vergelijkbare prijzen kun je toestellen met snellere processors krijgen. Wel is de software goed afgestemd op de Pixel 4a: hij is overzichtelijk, en je krijgt Android-upgrades direct en gedurende drie jaar, wat nog steeds beter is dan bij de meeste concurrenten. Tel daarbij een prima oledscherm, stereoluidsprekers en fijne software op, en je hebt een meer dan prima smartphone voor een relatief lage prijs.

