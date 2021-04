Garantie op smartphones en tv's: zo zit het

Verkopers zijn niet altijd even happig om je de garantie te bieden waar je volgens de wet recht op hebt, dus we zetten de belangrijkste punten om te onthouden op een rij.

Wist je bijvoorbeeldd at je op alle spullen die je koopt twee jaar garantie hebt, als je ze nieuw koopt en het niet om een verbruiksproduct gaat? Dat is de overeenkomst die iedere verkoper in Nederland met de klant aangaat en is vastgelegd in de Europese en Nederlandse wetgeving.

Je hebt altijd twee jaar garantie

De Europese Unie heeft bepaald dat alle producten die nieuw in EU-landen verkocht worden, zeker de eerste twee jaar niet stuk moeten gaan. Het maakt niet uit wat het is, als het maar niet gemaakt is om verbruikt te worden, zoals een spuitbus, Stanleymesje of tie-wraps. Uiteraard geldt de garantie niet als jij je product niet gebruikt zoals het hoort, bijvoorbeeld door tien wasjes per dag in je wasmachine te draaien.

Een verkoper kan aan de wettelijke garantie voldoen door een defect product te vervangen, repareren of als die twee niet lukken, door je geld terug te geven.

Nog een belangrijk detail in de wettelijke garantie: als het product binnen zes maanden niet in orde blijkt te zijn, dan is het aan de verkoper om eventueel te bewijzen dat de schuld daarvan bij de klant ligt. Gaat het product stuk na zes maanden, dan is het aan de koper om te bewijzen dat het aan het product ligt. Bereid je in dat laatste scenario dus goed voor.

Als je je binnen 14 dagen bedenkt over een koop die je online hebt gedaan, dan mag je die overigens altijd zonder verklaring terugsturen.

Laat je niet doorverwijzen naar de fabrikant

Garantie is een onderdeel van de koopovereenkomst; die heb je gesloten met de verkoper en niet de fabrikant. Als je binnen die periode van twee jaar te maken hebt met een garantiekwestie, laat je dan niet van het kastje naar de muur sturen.

Dat wil niet zeggen dat fabrikanten nooit garantie bieden. Dat mogen ze natuurlijk doen, als ze dat willen. Dat soort garanties, net als extra garanties van de verkoper, zijn altijd in aanvulling op de wettelijke garantie en nooit in plaats daarvan.

Na die twee jaar heb je mogelijk nog steeds garantie

Die twee jaar staat in de Europese wet geschreven, maar in de Nederlandse wet staat daarnaast dat een product garantie moet hebben gedurende de ‘redelijk te verwachten levensduur van het product’. Dat is vrij vaag verwoord en daar wil een verkoper nog wel eens gebruik van maken.

Om te beginnen, moet je dus achterhalen wat die levensduur dan is. Ondernemersorganisatie Techniek Nederland heeft voor allerlei verschillende elektronische apparaten op een rij gezet hoelang je apparaat heel moet blijven als je er normaal mee omgaat. De voornaamste factor die ze benoemen is de prijs: hoe hoger, hoe langer je mag verwachten dat het blijft werken. Zo valt volgens hen bijvoorbeeld van een wasmachine van 700 euro of meer te verwachten dat hij 8 jaar meegaat. Bij smartphones houden ze het helaas toch op twee jaar, ongeacht hoeveel hij kost. Televisies hebben maximaal zes jaar garantie en laptops en computers drie jaar.

Kies de winkel goed uit als het product lang mee hoort te gaan

Mocht je te maken hebben met een garantiekwestie na die eerste twee jaar, dan kunnen verkopers dus nog wel eens moeilijk gaan doen. ,,Het kan enorm verschillen per verkoper. Je moet soms sterk in je schoenen staan om dan je gelijk te halen,” vertelt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. ,,Veel winkels zijn niet op de hoogte van de precieze regels omtrent garantie, wat vaak leidt tot problemen”. Volgens Gerard zul je betere kans maken op een goede afloop bij een winkel die aan klantenbinding wil doen.

Om een idee te krijgen van welke winkel je dan moet kiezen, kun je kijken naar klantrecensies op sites als TrustPilot en Thuiswinkel.org, maar soms vind je de link naar recensies van een winkel alleen op de site van die winkel zelf.

Mocht je nu toch echt een beetje moeten strijden om je garantie te laten vervullen, dan stelt Gerard voor dat je de verkoper wijst op je onderbouwing voor de verwachte levensduur, en eventueel op het keurmerk dat ze op hun site hebben staan. Als je daarop klikt, krijg je ook te zien wat voor service ze beloven.

Als je er niet uit komt met de verkoper, dan zul je andere paden moeten bewandelen. Een goed punt om dan op te starten is de ConsuWijzer van de Autoriteit Consument en Markt. Daar krijg je uitleg over verschillende opties, zoals een klacht indienen bij de winkel, de Geschillencommissie inschakelen, een officiële melding maken bij de ACM en zelfs naar de rechter stappen.

