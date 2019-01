Games kosten kinderen tienduizenden dollars, maar Facebook deed niets

De zaak was mede aangespannen door de moeder van een kind met de initialen I.B. De jongen speelde het spelletje Ninja Saga op Facebook en gebruikte de creditcard van zijn moeder voor een zogenaamde ingame-aankoop. Na de eerste betaling van 20 dollar sloeg Facebook de creditcard gegevens op. Terwijl hij verder speelde boekte het sociale medium honderden dollars af. De jongen had dat niet in de gaten. Zijn ouders ook niet, want Facebook stuurde geen facturen.

De moeder van I.B was niet de enige, veel meer ouders waren slachtoffer. In bepaalde gevallen werden duizenden dollars gecashd door Facebook. Het bedrijf weigerde vervolgens de betalingen ongedaan te maken. De moeder van het kind sleepte de techgigant vervolgens voor de rechter.

De documenten werden door de rechter vrijgegeven op verzoek van het Amerikaanse Center for Investigative Reporting, een in Californië gevestigd collectief van onderzoeksjournalisten dat al sinds 1977 misstanden bloot poogt te leggen. Dat doet het via zijn website Reveal.

Onduidelijkheid

Volgens Reveal wist Facebook maar al te goed van de onduidelijkheid omtrent spelletjes. ,,De kinderen zijn in de war gebracht omdat de aankopen in spelletjes er niet uitzien als iets dat je met echt geld koopt’’, zei een medewerker van Facebook.

Uit de door de onderzoeksjournalisten opgevraagde documenten blijkt dat Facebook-medewerkers steeds meer moeite kregen met het bedrog. Enkelen begonnen vervolgens een onderzoek naar de afschrijvingen. Ze keken daarbij naar het spel Angry Birds, destijds wereldwijd één van de populairste online games.



Tot hun verbazing bleek de gemiddelde speler die Angry Birds op Facebook speelde slechts vijf jaar oud. Een Facebook-medewerker merkte op dat het voor kinderen totaal niet duidelijk is dat een ingame-aankoop werkelijk geld kostte. Ook werd vermeld dat op diverse andere platforms, zoals op de iPhone, mensen nieuwe aankopen wél steeds moesten bevestigen.

Ook ouders in Nederland zien het probleem. Journalist Robert van der Noordaa ontdekte dat zijn dochter een paar spelletjes akkoord had gegeven om wekelijks vier euro af te schrijven. Hij kreeg daar geen melding van. ,,Op mijn creditcard was niet te zien waar de kosten vandaan kwamen.’’

Whales

Ondanks het interne onderzoek volhardde Facebook in het beleid. In een uitgelekt gesprek tussen twee medewerkers van Facebook valt te lezen hoe een terugstorting van een jong meisje wordt geweigerd. Zij had in twee weken een rekening van duizenden dollars gekregen met het spelen van één spelletje.



De werknemers noemen haar een whale. Dat is een term uit de casinowereld die aangeeft dat het meisje verantwoordelijk is voor heel in-game uitgaven, De gratis te downloaden spellen kunnen bestaan door deze whales. Zij leveren zoveel geld op dat een ander verdienmodel vaak niet nodig is.

Uiteindelijk werd de zaak met de moeder van kind I.B. in 2016 overigens geschikt voor een onbekend bedrag. Volgens Reveal komen er komende tijd nog meer onthullende documenten vrij. Tegelijk besloot de rechter op verzoek van Facebook ook enkele documenten geheim te houden. Dit nu de schade voor het techbedrijf niet opweegt tegen het publieke belang.

Hieronder de conversatie van de Facebookmedewerkers:

‘Zou jij die retouraanvraag goedkeuren? De gebruiker wil alle betalingen terugkrijgen’, schrijft de ene medewerker. ‘De rekening is 6.545 dollar. De gebruiker is minderjarig. Ik denk rond de 13 jaar.’

‘Is degene waarmee je praat de 13-jarige of een ouder?’ schrijft de ander.

‘Ik denk het kind zelf. Lol.’

‘Dan zou ik het geld niet terugstorten’, aldus de medewerker.

Facebook is gesommeerd om alle documenten rondom de rechtszaak openbaar te maken. Daar heeft het bedrijf tien dagen de tijd voor. Vermoedelijk zal dan meer duidelijk worden. Facebook reageerde erop te vertrouwen dat de rechtbank de juiste keuzes maakt.