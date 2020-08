Game-industrie zorgt voor extra banen én gevulde (winkel)panden

De enorme groei van de game-industrie in Nederland zorgt niet alleen voor honderden extra banen, maar ook voor een stijgende vraag naar vastgoed. Kantoren voor de ontwikkeling van games, maar ook (winkel)panden in stadscentra zijn in beeld voor de vestiging van gamewinkels- en hallen.

Dat blijkt uit een pas verschenen onderzoeksrapport van vastgoedadviseur Savills. ,,De tijd dat de meeste gamers thuis in een donker hol aan het spelen zijn, is voorbij. Het sociale aspect is veel belangrijker geworden. Gamers zoeken elkaar steeds meer op, dat zie je vooral bij e-sports. Hiervoor is ruimte nodig en we zien met name het laatste jaar dat er steeds meer vierkante meters vastgoed door deze sector wordt gebruikt’’, vertelt Jordy Kleemans, hoofd Research&Consultancy bij Savills.

Centrumlocaties

Als voorbeelden noemt hij computerspelontwikkelaar Guerrilla Games, dit bedrijf vestigde zich vorig jaar in een groot pand van ruim 7000 vierkante meter in het centrum van Amsterdam. ,,Ander voorbeeld is Team Liquid, een van de beste e-sportteams ter wereld. Zij openen een trainingscentrum van 1000 vierkante meter in hartje Utrecht. Maar we zien ook groei van het aantal zogeheten game-arena's en gamewinkels in ons land. Dit biedt kansen voor het tegengaan van winkelleegstand, zeker in grotere steden kan dat de pijn door de coronacrisis wat verzachten.’’

Quote De tijd dat de meeste gamers thuis in een donker hol aan het spelen waren, is voorbij

De Nederlandse game-industrie is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Zes jaar geleden was de sector goed voor een omzet van 639 miljoen euro. Vorig jaar kwam deze al boven de 1 miljard euro uit, een groei van 56 procent. ,,Naast het aantal gamers dat groeide in Nederland, nam ook het aantal banen in de game-industrie toe. Naar verwachting groeit de totale omzet in de game-industrie in Nederland tussen 2020 en 2023 met 10 procent. Uitgaande van deze groei, zal dit tussen de 400 en 400 extra banen opleveren’’, voorspelt Kleemans’ collega IJsbrand Brunger.

E-sport arena's

Gamers willen elkaar het liefste ontmoeten op goed bereikbare locaties van substantiële omvang. ,,Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld e-sports arena’s, maar ook de vraag naar ruimte voor arcadehallen en conceptstores zal toenemen. Wat we ook zien is een clustering van functies, zoals een winkel, een e-sportsarena en de aanwezigheid van een ontwikkelaar of opleidingsinstituut op één locatie. Voor de vastgoedmarkt is deze sector dan ook een zegen.’’

Nederland is voor de game-industrie een geliefde plek door een goede (online) infrastructuur.

Bekijk onze populairste video's in deze playlist.