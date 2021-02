Frans meisje (17) krijgt 50.000 haatberichten na beruchte islamvideo op Instagram, weer 5 arrestaties

ondergedokenIn Frankrijk zijn vijf verdachten opgepakt voor het met de dood bedreigen van een scholiere die op Instagram kritische video’s over de islam had geplaatst. Dat maakte Gérald Darmanin, minister van Binnenlandse Zaken, gisteren op Twitter bekend. De 17-jarige Mila noemde de islam een ‘schijtreligie’ en zei dat er alleen ‘haat’ in de Koran staat. Ze kreeg daarna doodsbedreigingen en kon niet meer naar school. In totaal zijn nu 13 personen gearresteerd in verband met de zaak.

De rel rond Mila maakte in Frankrijk een discussie los over de vrijheid van meningsuiting en over de bescherming van scholieren tegen online pesten. Het begon allemaal in januari vorig jaar met een live video van Mila op Instagram, waarin het tienermeisje in gesprek raakte met een van haar volgers die verliefd op haar is. Al snel loopt het helemaal uit de hand. Wanneer Mila zegt dat ze op meisjes valt, zegt de jongeman dat hij moslim is en maakt hij haar uit voor ‘vuile lesbienne’.

In een tweede video komt Mila terug op de scheldpartij en geeft ze haar ongezouten mening over de islam. ,,Ik haat religie. De Koran predikt enkel haat, de islam is stront, ik zeg wat ik denk. Ik ben niet racistisch. Je kan niet racistisch zijn tegenover een religie. Jullie God, ik steek een vinger in zijn kont. Bedankt, tot ziens!”

Het leven van het Franse meisje staat sinds die video volledig op z’n kop. Haar tegenstanders dreigen haar onder onder te gieten met zoutzuur, te verkrachten of levend te begraven. De politie nam de berichten dusdanig serieus dat ze het meisje en haar familie permanente bescherming bood en elders liet onderduiken. Ze kon daardoor maandenlang niet naar school en stopte noodgedwongen met Instagram.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Politieke rel

De hele kwestie verzandde in een grote maatschappelijke discussie en werd een politieke rel. De Franse president Emmanuel Macron reageerde geschokt op de gebeurtenissen. ,,We zijn vergeten dat Mila een adolescent is”, zei hij in februari vorig jaar. ,,We zijn haar bescherming verschuldigd op school en in haar dagelijks leven.” Hij stelde ook dat de wet duidelijk is en dat mensen het recht hebben de spot te drijven met godsdiensten.

Volgens de advocaat van Mila werd de scholiere overstelpt met doodsbedreigingen. ,,Ze kreeg op een gegeven moment ongeveer 30 haatberichten per minuut. Ze leeft alsof ze in een bunker woont”, zegt haar advocaat tegen BBC. In de afgelopen twaalf maanden heeft ze meer dan 50.000 haatberichten ontvangen, meldt de Franse krant Le Figaro. Vanwege de enorme omvang stortte de Franse taskforce voor online haatmisdrijven zich op de kwestie.

Spijt

Mila, die in een dorp bij Lyon woont, komt oorspronkelijk uit de oostelijke regio Isère. Haar verhaal wakkerde het debat in het land over vrijheid van meningsuiting en de bescherming van kinderen tegen online pesten opnieuw aan. Onder de hashtag #JesuisMila kwam er een enorme tegenbeweging op gang die het meisje een hart onder de riem stak. In een interview op de Franse televisie benadrukte Mila dat ze geen moslims had willen beledigen. Ze had spijt van een paar grove opmerkingen, maar blijft achter haar opmerking staan dat de islam een haatreligie is.

Justitie in Frankrijk opende vorig jaar twee onderzoeken in verband met de haatberichten: een eerste moest achterhalen wie er achter de doodsbedreigingen zit. Dat onderzoek loopt nog altijd. Het tweede onderzoek richtte zich op de uitspraken van Mila en moest nagaan of die vielen onder ‘de vrije meningsuiting’ of ‘aanzetten tot religieuze haat’. Dat onderzoek is ondertussen volgens Het Laatste Nieuws stopgezet, omdat het gaat om een ‘persoonlijke mening over een religie en niet om een oproep tot haat of geweld tegen individuen op basis van afkomst of geloof’, aldus de openbaar aanklager.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Veroordeeld

De Franse politie is nog altijd volop bezig met het onderzoek. De 13 mensen die inmiddels zijn opgepakt zijn tussen de 18 en 29 jaar oud en komen uit verschillende delen van Frankrijk.

In oktober vorig jaar werd een 23-jarige man veroordeeld tot drie jaar cel omdat hij een video had geplaatst waarin hij deed alsof hij Mila’s keel opensneed.

Tot op de dag van vandaag krijgt het Franse meisje nog dagelijks doodsbedreigingen, claimt haar advocaat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.