Fortnite-gamers kunnen dit weekend multimiljonair worden

Review Deze telefoon heeft een periscopi­sche camera waarmee je tien keer kan inzoomen

24 juli Het Chinese Oppo is nu ongeveer een jaar officieel actief op de Nederlandse markt en er is sindsdien een aantal paradijsvogels van smartphones uitgekomen: toestellen die in elk geval vernieuwend zijn. Maar echt positief waren we nooit, kan de Oppo Reno 10x Zoom daar verandering inbrengen? Tweakers zocht het uit.