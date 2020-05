FBI haalt uit naar Apple over medewerking bij ontgrendelen iPhone van terrorist

De Amerikaanse federale politiedienst haalt in een persbericht stevig uit naar Apple. De FBI schrijft over het onderzoek naar Mohammed Saeed Alshamrani, die in december vorig jaar drie soldaten doodschoot op een luchtmachtbasis in Pensacola in Florida. De FBI vermoedde altijd dat de man terroristische motieven had, maar wilde toegang tot de iPhones van de schutter om dat te bevestigen. Apple weigerde daar altijd aan mee te werken.

Inmiddels bevestigt de FBI dat het zonder de hulp van Apple toegang heeft weten te krijgen tot de iPhones. De politiedienst schrijft niet hoe het dat precies heeft gedaan. De FBI spreekt over ‘maanden van hard werk door de mannen en vrouwen bij de FBI’, die gebruikmaakten van hun ‘creativiteit en technische expertise’. Eerder werkte de FBI al samen met externe bedrijven om andere iPhones te ontgrendelen.

De FBI haalt in het persbericht hard uit naar Apple. ,,We hebben effectief geen hulp van Apple gehad”, schrijft de dienst. ,,We hebben iedere partner en ieder bedrijf gevraagd dat mogelijk een oplossing had voor deze vergrendelde telefoons, maar niemand had dat. Dus hebben we het zelf gedaan.” De FBI zegt dat de techniek die heeft gebruikt niet toepasbaar is op andere iPhones, die het ‘ons brede Apple-probleem’ noemt. De FBI hekelt ook de hoge kosten van het onderzoek, en het feit dat het onderzoek nu veel vertraging heeft opgelopen. Daardoor is veel informatie te laat ingezet, claimt de dienst.

Niet alleen de FBI, maar ook de Amerikaanse Minister van Justitie William Barr spreekt zich uit tegen de vergrendeling van iPhones. Barr wil al langer optreden tegen encryptie, omdat dat onderzoek naar terrorisme en kindermisbruik bemoeilijkt. Barr grijpt de huidige situatie aan om daar wederom voor te pleiten. “Onze nationale veiligheid kan niet langer in de handen blijven van grote bedrijven die geld boven publieke veiligheid zetten. De tijd is aangebroken om wettelijke maatregelen te nemen”, schrijft Barr.