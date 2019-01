Facetime niet meer te gebruiken na ontdekking truc die afluisteren mogelijk maakte

Gebruikers konden van elke iPhone, iPad of Mac die groepsgesprekken op Facetime ondersteunt de audio afluisteren. Ook videobeelden konden ongevraagd bekeken worden, meldt het Amerikaanse 9to5 Mac . Dat deden gebruikers door tijdens het laten overgaan van een privégesprek, een groepsgesprek te maken door het eigen telefoonnummer toe te voegen. Daardoor stuurt de ontvangende iPhone, iPad of Mac direct live audio of video door, zonder dat de ontvanger het gesprek opneemt of weigert.

De fabrikant voegde groepsgesprekken in Facetime toe in iOS 12.1. De bug werkt met video op een iPhone 6s of later, iPad Air 2 of later of iPad mini 4 of later. De bug werkt met audio vermoedelijk ook op eerdere modellen die iOS 12.1 ondersteunen, zoals de iPhone 5s of 6.