Facebookbaas Benelux: ‘Het overgrote deel van de gebruikers doet er leuke dingen mee’

Arjen Lubach vatte de ambivalente houding van veel Facebook-gebruikers een paar jaar geleden goed samen in zijn tv-programma Zondag met Lubach: ‘Facebook is leuk! Of nee, Facebook is stom!’, riep hij tijdens zijn poging zoveel mogelijk mensen ertoe te bewegen te breken met het sociaal netwerk. Met name het ongemerkt verzamelen van datagegevens van gebruikers, zorgde voor een hoop imagoschade bij het Amerikaanse bedrijf dat in 2004 werd opgericht door de destijds 20-jarige Harvard-student Mark Zuckerberg. Maar alle (privacy)schandalen ten spijt, Facebook lijkt er amper door geraakt. We vinden het kennelijk te leuk/interessant/belangrijk om deel uit te maken van de enorme community van bijna 3 miljard actieve leden.