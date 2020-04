Facebook wil weten of je corona-symptomen hebt

In de lijst staan vragen over de gezondheid van de gebruikers. Zo wordt gevraagd welke symptomen gebruikers ervaren. De onderzoekers gebruiken de data om een beeld te krijgen van welke ziekenhuizen in de nabije toekomst meer patiënten te zien krijgen en of ergens extra beademingsapparaten nodig zijn. Ook is het onderzoek bedoeld om het verloop van de pandemie in kaart te brengen. ,,Onderzoekers denken dat de data kan helpen met bepalen waar gezondheidsapparatuur nodig is, waar lockdowns verstevigd moeten worden en welke gebieden opnieuw open kunnen gaan”, schrijft Zuckerberg.