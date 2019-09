Facebook wil computers besturen met gedachten

Het is al langer bekend dat Facebook interesse heeft in dit soort van technologie. Begin 2017 sprak Regina Dugan, voormalig hoofd van het onderzoekslabo bij Facebook, over de mogelijkheid om met het brein berichten te laten versturen. Ook Tesla-topman Elon Musk is actief in deze sector. Het breinimplantaat van Elon Musks Neuralink is, net als de draagbare computer-breininterface die Facebook al aan het ontwikkelen was, echter meer gericht op het ondersteunen van verlamden.