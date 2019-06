Facebook wil advertenties verbieden die oproepen om niet te gaan stemmen

Facebook gaat advertenties die oproepen om niet te gaan stemmen verwijderen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten volgend jaar. Het sociale medium gaat de richtlijn vanaf de herfst handhaven.

Daarnaast is ook een taskforce opgericht, om beïnvloeding van de verkiezing te voorkomen. Het nieuwe beleid moet nog wel beter worden uitgewerkt, laat operationeel directeur Sheryl Sandberg weten. Waarschijnlijk geldt het beleid, als het wordt ingevoerd, voorlopig alleen in de Verenigde Staten. Advertenties van politieke campagnes of normale berichten worden niet verwijderd als ze oproepen om niet te stemmen.

Sinds bekend werd dat buitenlandse overheden en politieke campagnevoerders massaal hebben geprobeerd kiezers te beïnvloeden bij de presidentsrace van 2016, is dat een groot hoofdpijndossier voor topman Mark Zuckerberg. ,,We hebben niet genoeg gedaan om misbruik te voorkomen”, zei hij dit voorjaar voor commissies met kritische politici in de VS en de EU. Al met al zouden 150 miljoen Amerikanen via Facebook geconfronteerd zijn met de buitenlandse propaganda.