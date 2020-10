Facebook verbiedt politieke advertenties na verkiezingsdag VS

Chef video Bouke van der Veer: ‘Tekst en video gaan zich steeds meer vermengen’

6 oktober Bouke van der Veer heeft een grote passie voor video. Sinds hij klein is kijkt hij films, televisie en series. Nu is hij als chef Video verantwoordelijk voor alle video's van het AD en de regionale titels. In de podcast legt hij uit wat een goede video is, waarom er zoveel nieuwsvideo’s zijn en werpt een blik op de toekomst.