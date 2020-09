Facebook verbiedt advertenties over vermeende verkiezingsfraude

Ex-man wil dat populaire TikTokker stopt hem te beschadi­gen: ‘Laat mij met rust’

30 september Tienduizenden volgers zagen hoe de Almelose Selina haar ex-man via de app TikTok beledigde en zwartmaakte. Dat ging zo ver dat de twee deze week in de rechtbank lijnrecht tegenover elkaar stonden, in een zaak die toont hoe populariteit op sociale media een gevaarlijk wapen kan worden.