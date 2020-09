Facebook twijfelt of het diensten in Europa kan voortzetten door nieuwe privacyrichtlijn

Trump wil Tik­Tok-deal alleen goedkeuren als ByteDance beheer overdraagt



13:55 De Amerikaanse president Trump heeft gezegd dat de TikTok-deal alleen zijn goedkeuring krijgt, als Oracle en Walmart de volledige controle krijgen over de Amerikaanse tak van TikTok. Binnen de huidige deal heeft ByteDance tachtig procent van de TikTok in de VS in handen.