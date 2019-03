Facebook, Instagram en WhatsApp kampen wereldwijd met storing

Preview De magische opvolger van razend populaire Pokémon Go weet te verrassen

12 maart We kennen allemaal de beelden nog: honderden kinderen én volwassenen die in de zomer van 2016 massaal de straat opgingen om Pokémon te vangen. Dat allemaal met behulp van hun telefoon, en in sommige gevallen een aantal powerbanks. Ontwikkelaar Niantic komt nu met een opvolger in de magische wereld van Harry Potter. Wat vinden we daarvan?